Lino López: “Lo importantes es la fase de ascenso, no acabar invictas”

Más de una año sin conocer la derrota, batiendo su propio récord en Liga Femenina 2 de 2005 superando las 22 victorias, el Baxi Ferrol no conoce la derrota desde épocas prepandemia, concretamente desde el 29 de febrero de 2020. Desde entonces, las de Lino López han sumado 27 triunfos de manera consecutiva, uno en el último duelo del pasado ejercicio antes de que se parase la competición, 23 en esta y tres en la Copa. Una increíble racha que puede continuar, si bien para el técnico ferrolano lo más importante no es eso, si no llegar bien a la fase de ascenso.





¿Cómo se gestiona la motivación para seguir saliendo cada fin de semana a ganar y ganar?

Creo que con el trabajo diario. La exigencia que marcamos cada día de entrenamientos, las sesiones, la planificación de las cargas... y después también el carácter de las jugadoras. Las jugadoras quieren mejorar individualmente, quieren crecer como equipo, son ambiciosas y saben que con ese objetivo de la mejora diaria en cada entrenamiento pues es la única forma de crecer. No desperdiciar ningún momento para ser mejores en todos los sentidos.





Y en vista de esta racha, ¿es este el año para volver a Liga Femenina?

Bueno, nos centramos en el trabajo que tenemos que hacer nosotras, después lo que suceda en la fase... ahí hay muchos condicionantes. Nosotros lo que tenemos que intentar es dar nuestro máximo cuando lleguemos allí y no pensar en el pasado. El pasado lo utilizamos para analizar qué errores hemos cometido, qué estamos haciendo bien, qué tenemos que mejorar, pero, si pensamos en las victorias que llevamos, en el siguiente partido es muy fácil perder, que te relajes y no darle la importancia que tiene el trabajo del día a día.





¿Creía que esta campaña iba a ser así, estando un paso por delante del resto?

La verdad es que no, porque este año teníamos una bajada de presupuesto grande, jugadoras importantes que el año pasado eran pilar en el equipo no continuaron. Pero sí que tuvimos la suerte, a diferencia de otros años, de renovar a siete jugadoras. Eso hizo darle una continuidad. Después la lesión de Jenna nos tocó un poquito los roles que teníamos en el equipo, pero creo que Brooke se ha acoplado muy bien y ha entrado muy fácil en la dinámica de trabajo. Eso fue la base, el grupo humano, el equipo y la continuidad de muchas jugadoras. .





¿Se marcan retos para esta recta final? ¿Finalizar invictas?





No, no nos ponemos metas o récords de acabar invictas la liga. Lo que queremos es llegar lo mejor posible a la fase, tanto físicamente como tácticamente y las jugadoras individualmente. Y es lo único que nos importa. Evidentemente todo el trabajo es más fácil cuando ganas, porque siempre fortalece lo que estás haciendo, el trabajo del día a día es más sencillo y cuando llevas una racha como la nuestras pues te facilita el trabajo, convencer a las jugadoras y ojalá pues lleguemos a la fase invictas, pero lo más importante es llegar bien.