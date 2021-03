Hace 25 años: Gil golpea al gerente del Compos y la Junta Arbitral de Consumo llega a Ferrol

El periódico del 9 de marzo de 1996 abría con el posible gobierno de coalición de José María Aznar, la declaración de Jesús Vázquez en el caso Arny y la trifulca entre Caneda y Jesús Gil, además de la Junta Arbitral de Consumo, que se reúne por primera vez con afectados en Ferrol.





El cantante Jesús Vázquez, en libertad bajo fianza por el caso Arny

El cantante y presentador de televisión Jesús Vázquez quedó ayer en libertad bajo fianza de medio millón de pesetas tras declarar ante la juez que instruye el caso de corrupción de menores del pub de homosexuales Arny y dijo a los periodistas que se siente "ultrajado". "Esto no me lo han hecho en la vida, alguien me quiere hacer daño", añadió antes de negar "rotundamente" su participación "en cualquier hecho delictivo". "¿Cómo te encontrarías si un día te levantaras por la mañana y te acusaran de un delito que no has cometido?", preguntó a los periodistas que le abordaron.





La Junta Arbitral de Consumo se reunirá el lunes en la OMIC de Ferrol

La Junta Arbitral de Consumo de Galicia se reunirá en Ferrol, a donde acude por primera vez, según el concejal delegado, Manuel Molins de Sas. La Junta, presidida por el director general de Consumo, recibirá en audiencia a los interesados de la comarca que tienen expedientes en trámite ante este organismo.





















Gravísima pelea dialéctica y física entre Gil y Caneda

Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, y José María Caneda y José González Fidalgo, presidente y gerente del Compostela, respectivamente, se cruzaron en la entrada de la sede de la Liga de Fútbol Profesional, en la que se encontraban para asistir a la asamblea de los representantes del fútbol profesional, gravísimos insultos durante unos cinco minutos. La agresión del presidente del Atlético de Madrid al gerente del Compostela eclipsó las ponencias presentadas por los presidentes de los clubes profesionales.





Imagen capturada de televisión, donde se ve la agresión de Gil a Fidalgo