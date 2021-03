La defensa de Aguirre ataca la credibilidad de Bárcenas como testigo y sostiene que el extesorero perpetra una venganza

Acusa a la Fiscalía de prolongar su imputación y de apoyarse en testimonios 'ad hoc' de condenados

La defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 un escrito de alegaciones en el que pone el foco en la falta de credibilidad del que fuera primero gerente y luego tesorero del PP Luis Bárcenas. Apunta que la declaración ante el juez de Púnica en la que éste indicó que dio en mano un sobre con 60.000 euros a Aguirre, es falsa y responde a una estrategia procesal y de venganza personal contra ella.





En el escrito de 18 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, su abogado, Carlos Aguilar, reitera que se querellarán contra él por falso testimonio, y matiza además que incluso si el hecho relatado fuera verdadero --algo que niega--, "no cabría reproche penal y en todo caso estaría prescrito".





La que fuera presidenta del PP de Madrid recalca, como ya hiciera en declaraciones a Europa Press la semana pasada, que Bárcenas con esta "falsedad" ha pretendido "enfangar el procedimiento" incriminándola. Y apunta que la motivación puede ser bien obtener un rendimiento procesal o penitenciario, bien el puro deseo de "venganza personal" respecto a ella porque "públicamente exigió la debida explicación de cuál era el origen se los fondos que ocultaba en Suiza".





Además, la defensa de Aguirre interesa que García-Castellón les haga entrega de la declaración prestada por Bárcenas en calidad de testigo, y que remita oficio a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que entregue al juzgado la declaración del empresario Luis Gálvez (quien según Bárcenas entregó el sobre para Aguirre) que consta en la pieza que en la actualidad está siendo objeto de enjuiciamiento ante dicha sección y que viene de las diligencias previas 275/2008 instruidas por el Juzgado Central de Instrucción número 5.





Esto lo solicita porque el empresario ya declaró en febrero de 2014 ante el juez que no conocía a Bárcenas, que no conocía al entonces tesorero Álvaro Lapuerta --ya fallecido--, que no había entregado dinero alguno al Partido Popular y que no había estado jamás en la sede del PP de la calle Génova, en Madrid.





MANIFIESTA AUSENCIA DE INDICIOS RACIONALES

En el escrito, la defensa de Aguirre incluye varios documentos --algunos artículos de prensa relativos al cambio de defensa de Bárcenas-- y una transcripción realizada por ellos mismos sobre lo que declaró ante García-Castellón en relación a su patrocinada.





Y alegan que ante la manifiesta ausencia de indicios racionales de criminalidad que sustenten la imputación de Aguirre se ha vivido una prolongación de la instrucción, gracias al empeño "al que han dedicado sus mejores esfuerzos tanto la Fiscalía como la Acusación Popular" en la que está personada el PSOE.





Apuntan que esa "elongación" de la imputación se debe a que le garantiza al PSOE "extraordinarios rendimientos políticos" y añade que por eso se afanaron en la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de ampliar los plazos de la instrucción de Púnica.





LA ESTRATEGIA DE FISCALÍA

Asimismo, el abogado de Aguirre apunta que asisten con indignación a como un grupo de personas, entre las que incluye a la que fuera trabajadora de la Gürtel Isabel Jordán, al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y a Luis Bárcenas, que están "condenadas a altísimas penas de prisión como autores de toda suerte de delitos (...) intentan poner en valor la oferta de sus testimonios ad hoc a la Fiscalía Anticorrupción".





Lamenta que la Fiscalía interese la declaración de los mismos "y efectivamente prestan su declaración en la que faltan a la verdad sin ningún rubor" con la intención de obtener "un tratamiento penitenciario tan llamativamente bondadoso que solo es parangonable al que se dispensa a los condenados por delito de sedición" en la causa del referéndum ilegal independentista de Cataluña.





Al hilo, indica que esa estrategia común a todos ellos es la de ofrecer a falta de prueba "sus servicios a la Fiscalía para poderincriminar a Doña Esperanza Aguirre". "No nos engañemos, este y no otro es el servicio que ofrecen para aspirar a una retribución penológica, ha sido puesto de relieve, antes y desde luego con más información que esta parte, por prácticamente toda prensa nacional", añade para luego recoger varios artículos.





LA VÍA BÁRCENAS

Aguirre, en el escrito de su defensa, indica que la estrategia de Bárcenas es por un lado lograr beneficios tanto para él como para su mujer Rosalía Iglesias, también en prisión por la primera época de la trama Gürtel, y por otro lado "perpetrar su anunciada venganza". "No teniendo el menor empacho en faltar a la verdad de manera consciente, grave y especialmente grosera, motivo este por el cual, dada la mayúscula mala fe de la que ha hecho gala, participamos al Juzgado que por mi representada se va a interponer querella por delito de falso testimonio", indica.





Para echar por tierra su credibilidad como testigo, la defensa recuerda lo que declaró Bárcenas ante otros juzgados y que le han granjeado la fama de que está lejos de ser "un testigo como cualquier otro". De hecho apunta que en la sentencia de la Sala de lo Penal por el caso Gürtel queda reflejado que a pesar de haber declarado hasta en once ocasiones, no ha conseguido tener credibilidad.





Indica así, la defensa, que es una persona que falta a la verdad "de una manera sistemática, siempre intentando conformar sus múltiples versiones de un mismo suceso, a las cambiantes necesidades procesales de las numerosas causas en las que se encuentra implicado", y subraya que el patrón que sigue es el "del más absoluto desprecio de la verdad".





A pesar de que Aguirre ya lo dejó claro en sus declaraciones a los medios, la defensa pone ahora además negro sobre blanco que es "falso" que en 2007 o 2008 recibiera un sobre con dinero en efectivo, y que es falso que el entonces gerente del PP mantuviera una reunión con Lapuerta, Francisco Granados --entonces secretario general del PP madrileño-- y Beltrán Gutiérrez --gerente del PP de Madrid-- en la primera planta del edificio de Génova.





Asimismo, apunta que es falso que se haya participado en ningún caso por parte de Bárcenas o Lapuerta de que "se hubiera recibido donación alguna en efectivo metálico o de cualquier otra forma, contabilizada o no, para financiar ninguna elección del Partido Popular de Madrid, ni en el año 2007, ni en el año 2008, ni en ningún otro momento".