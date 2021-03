Aluvión de medallas para los locales en varios Gallegos

Levantadas las restricciones sanitarias que pesaban sobre el deporte autonómico, el pasado fin de semana se disputaron varios de los Campeonatos Gallegos, en distintas especialidades y grupos de edad, que estaban pendientes. Competiciones que dejaron un auténtico aluvión de medalla para las entidades de Ferrolterra que concurrieron a ellos.





Lucía Rivadulla e Irene Barreiro, del Ría Ferrol, se proclamaron campeonas autonómicas de 400 y 800 metros libres, respectivamente, de categoría sub 23 y sub 20, en la cita disputada en Pontevedra. Esta última, además, engordó su medallero con un bronce en los 400 metros lisos. En este mismo campeonato, Demba Sanyang, del Atletismo Narón, se proclamó campeón en los 400 metros (sub 23) en una carrera en la que su compañero Thiarle dos Santos acabó tercero.





Al día siguiente, en Ourense, también en una cita de carácter autonómico, las atletas del Ría Ferrol Xiana Lago, Lucía Blanco y Diaou Diallo se hicieron con el oro en lanzamiento de peso, 60 metros vallas y triple salto, respectivamente. Todas ellas de categoría sub 18, como Laura Rico y Lucía Blanco, cuartas en peso y 60 metros lisos,





Esta competición fue muy notable para los de Ferrolterra pues, por parte del Atletismo Narón, Evelyn Fernández se hizo con el oro en lanzamiento de peso –sub 23– y Demba Sanyang fue plata en 200. Además, Paula López se llevó un bronce en 200 y Carmen Gómez en 60 metros vallas. En lo que se refiere a la categoría sub 20, Aitor Fernández, también de la entidad naronesa, se proclamó subcampeón en salto con pértiga y tercero en altura.





Un peldaño por abajo, en el grupo de edad sub 16, su compañera Erika Fernández hizo doblete de medallas, con un oro en lanzamiento de martillo y una plata en disco, en el Gallego de lanzamientos largos. En esta misma cita, Laura Rico, del Ría Ferrol, se embolsó el entorchado en jabalina sub 18.





Veteranos

Finalmente, el lo que a los veteranos se refiere, notable éxito de los integrantes del Atletismo Narón Carlos Ferrer y José Pena. El primero se llevó el título autonómico de pruebas combinadas (+60); mientras que el segundo se hizo con el triplete autonómico en 60 metros, 200 metros y salto de longitud (+35).