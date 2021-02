La oposición critica “inacción política” a tres meses de mitad del mandato

Con una decena de puntos en el orden el día y solo cuatro para su aprobación y más mociones que cuestiones de gestión municipal, los grupos de la oposición coincidieron en criticar la “inacción política” del ejecutivo que se traduce en la falta de presupuesto, de servicios sin contrato y en el aumento continuo de reconocimientos extrajudiciales.





La responsable del área económica del ejecutivo, Maite Deus, informó del grado de ejecución económica del último trimestre de año, que alcanzó el 73,78% y del período medio de pago a proveedores, que estuvo en el último trimestre del año en 28,88 días. La morosidad también disminuyó con respecto al trimestre anterior y se dio cuenta del pago de un 71,90% de facturas en plazo.





Sin embargo estos datos no fueron suficientes para que no se criticase la gestión del ejecutivo de Ángel Mato. Por su parte, Iván Rivas (BNG) recordó que apenas quedan tres meses para la mitad de un mandato y que este 2021 tampoco tendrá presupuesto, al menos en su primera mitad. También Jorge Suárez (FeC) recordó la existencia de un borrador presupuestario con proyectos importantes que ya no se han llevado a cabo y mostró su apoyo a trabajar de forma conjunta para poder presentar un texto económico para este ejercicio.





Declaración y premios del 8 de marzo

No se produjeron críticas en los puntos relativos al 8 de marzo, con una declaración institucional en la que se destacaron las aportaciones de los grupos y solo se resaltaron algunas matizaciones contempladas en el texto –se sustituyó la palabra huelga por actos diversos–. También hubo unanimidad en el sector que será galardonado en la fecha, las trabajadoras del Servicio de Atención no Fogar –SAF–.





Desde el PP, Martina Aneiros apuntó que la comparación con 2019 no es nada a destacar, toda vez que ese año tuvo la peor ejecución del último decenio y culpó al gobierno de entrar en la pandemia sin presupuestos aprobados, con lo que esto ha supuesto. También desde el PP, Susana Sanjurjo aludió a que “non pasarse do prazo de pagos por un día non é un especial orgullo, nin cumprir unha variable é para celebrar”.





También en el ámbito económico, se aprobó el levantamiento de reparos para el pago a la UTE San José-El Ejidillo por el trabajo de mantenimiento de parques y jardines, un punto en el que se recordó que no hay contrato en vigor y que los trabajadores están padeciendo estas consecuencias con problemas en sus condiciones laborales con la empresa.





Aunque el orden del día se solventó con un debate de menos de dos horas, el alcalde, Ángel Mato, advirtió, al término de este, del pleno “extensísimo” que se afrontaba, antes del debate de las mociones, que, aunque algunas fueron retiradas del orden del día, sumaban un total de doce, que no se debatieron en su totalidad.