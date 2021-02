Belén Toimil estará en el Campeonato Europeo, el que se disputará en Polonia la próxima semana, con las mínimas “más caras de la historia”, como así lo apuntó la propia mugardesa tras firmar hace pocas semanas la segunda mejor marca española en pista cubierta de todos los tiempos en lanzamiento de peso –17,86 metros–. Si bien la local no consiguió alcanzar la durísima y complicada distancia de 18,20 metros solicitada por la Federación –y para lo que habría que romper de largo el récord nacional, que está en 17,94–, su espectacular inicio de campaña “indoor” ha sido más que suficiente para que el ente federativo nacional la incluya en la lista de participantes de la cita continental de Torun.





Con un contundente “¡VAMOS!” en redes sociales, celebraba la mugarddsa su llamada para la selección estatal ayer, y es que junto con la incorporación de Toimil, la Federación Española anunció la de Fátima Diame en lontitud, completando así el equipo de 37 atletas para Polonia.





Una apuesta por el trabajo de la lanzadora de Mugardos que hace menos de una semana conseguía desbancar a la todopoderosa Úrsula Ruiz de su trono durante once campañas en el Nacional “indoor” –con un mejor tiro de 17,,81– y cuyos registros han dado un salto desde el pasado año con solo una cifra en la cabeza: superar la barrera de 18 metros. Unos números a los que la del Playas de Castellón se va acercando rápidamente y que la acercarían a Tokio –cuya mínima es 18,50, estando el récord español al aire libre en 18,28–– y, cada vez más, a ser no solo el relevo de Ruiz, si no a convertirse en la mejor lanzadora de peso española de todos los tiempos. Y es que como ella misma manifestó a este diario “sé que este no es el límite, aún queda mucho por venir”