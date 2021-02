El Bergantiños, nuevo reto para el As Pontes esta tarde

El As Pontes continúa su particular ascenso al Angliru en esta extraña competición del grupo 1 de Tercera División. Los jugadores de Chollas, después de cosechar el pasado fin de semana un empate con sabor a victoria ante el Polvorín lucense, siguen “con el más difícil todavía”, como indica su técnico, al rendir visita esta tarde al líder de la competición, el Bergantiños –19.30 horas, As Eiroas–.





Con cinco encuentros en dos semanas, el de hoy supone para los ponteses actualizar su calendario de competición, puesto que tanto el duelo del pasado fin de semana ante los de Lugo como el de esta tarde habían sido aplazados en su momento por el coronavirus. Un partido ante el primer clasificado que en las filas pontesas se preparó con otra actitud después de los buenos resultados cosechados ante conjuntos de la zona alta de la tabla clasificatoria, “a la par que agotados”, como indica el entrenador del conjunto de la villa.

Un cansancio lógico al seguir un ritmo de competición diferente al de otras campañas, si bien no impedirá a los ponteses a plantar cara, de nuevo, a uno de los grandes del grupo. “Vamos a intentar mantener al racha que llevamos ante rivales complicados”, señala Chollas, “vamos con la moral por las nubes”.





Recuperando a Manu Moya tras cumplir su encuentro por expulsión, la baja segura será la de Álex López, mientras que sus compañeros Gonzalo y Alberto serán duda hasta el último momento.





Un último gigante tras el que los ponteses volverán a “su liga” midiendo fuerzas con uno de sus inmediatos perseguidores, el Agrupación Estudiantil, con el que esperan poner tierra de por medio.