Hace 25 años: Aznar visita Inditex y Vaz entrena al Racing

El 23 de febrero de 1996, era noticia el temporal de frío y nieve, que comenzaba a amainar; una entrevista a Alfonso Armada, en la que aseguraba que "nunca existió el elefante blanco", y la visita de José María Aznar a Galicia, con visita a Zara y mitin incluidos.





Aznar se interesó por la moda de la próxima temporada que presentará Zara

Un montaje al más puro estilo americano sirvió para que el presidente del Partido Popular, José María Aznar, fuera aclamado por las cerca de doce mil personas que se congregaron en el Coliseo de La Coruña. El presidente del PP y su esposa, Ana Botella, dedicaron sus primeras horas en la ciudad a visitar las instalaciones que el grupo Inditex tiene en el polígono de Sabón. José María Aznar fue acompañado en su recorrido por las modernas instalaciones por el director gerente del grupo, José María Castellano, y el miembro del consejo de administración Juan Carlos Cebrián. Durante el recorrido, se mostró interesado por los modernos sistemas de producción de Zara y se sorprendió de la juventud de sus empleados, cuya media de edad es de 24 años.





José María Aznar, en primer plano, con Mariano Rajoy y José María Castellano detrás.









Alfonso Armada: "El elefante blanco nunca existió"

El 23 de febrero de 1996 se publicaba una entrevista con el exgeneral Alfonso Armada, condenado por el golpe del 23-F, que se dedicaba en aquel entonces a camelias, fruta y vacas en el pazo de Santa Cruz de Ribadumia. En la charla, Armada afirmaba que el golpe se produjo "porque había un gran disgusto en el Ejército". El exgeneral insiste en que el elefante blanco "nunca existió" y añade: "El único que no puede ser el elefante blanco soy yo. Yo soy el único militar que va al Congreso, entonces, es evidente que yo no soy". A la pregunta de si el rey le ordena acudir al Congreso, responde: "Eso no se lo voy a contestar, dedúzcalo usted".













El Racing celebra hoy una asamblea para adelantar las elecciones

El Racing celebra una asamblea extraordinaria de socios en el salón de actos de la Feria de Muestras con un solo punto en el orden del día: la autorización para adelantar las elecciones a presidente y la junta directiva del club. En el capítulo deportivo, la plantilla realizó un nuevo entrenamiento en el campo de la Malata, consistente en trabajo táctico y un partidillo, en el primer entrenamiento de Rodríguez Vaz como técnico.









Las obras vendidas de "Creto Gangá" superaron las expectativas

La Asociación de Amizade co Poblo Cubano "Crocodilo Verde" y el Ateneo Ferrolán celebraron el sorteo de las obras no vendidas de la exposición "Creto Gangá". Esta muestra fue organizada para recaudar fondos con el fin de contribuir a la reparación de cuatro jardines de infancia de un barrio de La Habana. Según el Ateneo, los objetivos mínimos, que estaban cifrados en 356.000 pesetas, fueron superados ampliamente, de forma que la cantidad sobrante se dedicará a sufragar parte de otro proyecto orientado a la compra de repuestos para autobuses Pegaso.