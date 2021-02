Hace 25 años: Imposición de condecoraciones en el Cuartel General

El 22 de febrero de 1996, el periódico abría su edición con el traslado a prisión de Idígoras, acusado de colaboración con ETA; el temporal de nieve en Galicia, que dejó la catedral de Santiago nevada, y la condecoración por parte de la Armada de tres civiles.





Imposición de condecoraciones en el Cuartel General

Un total de veintinueve personas recibieron ayer la imposición de méritos acordada por el Consejo de Ministros, en un acto presidido por el Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico. La condecoración de mayor rango, la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, fue entregada al Jefe del Arsenal, contralmirante Vicente Cuquerella Jarillo. Asimismo, se reconoció el mérito a personal de rangos inferiores, desde un capitán de corbeta a marineros de reemplazo y una titulada superior. Los civiles que recibieron la Cruz del Mérito Naval de primera clase fueron el ex-alcalde Couce Pereiro, el comisario Leal Veiga y el vicerrector del Campus Díaz Blanco.













El mercado de Recimil tendrá fachadas remozadas

El alcalde de Ferrol, Juan Blanco, y el concejal delegado de Urbanismo, Román Cenalmor, visitaron las obras que se están realizando en el mercado de Recimil a través del convenio entre el INEM y el Ayuntamiento. Los trabajos dieron comienzo esta misma semana y tienen un presupuesto de cincuenta y dos millones de pesetas. El Ayuntamiento aporta el coste del material, mientras que el INEM se hace cargo de abonar los sueldos de los 32 trabajadores. También visitaron el nuevo vial del Marqués de Suances.













María del Pilar Freire, heladera: "Es fundamental cuidar la presentación"

Hay poca gente que no sea aficionada a los helados. Hay gustos para todos, desde los más tradicionales como fresa, nata o chocolate, a los más innovadores, como la lima-limón, la pera o el pistacho. Antes, se esperaba ansiosamente la llegada del verano para poder degustar estos postres. Sin embargo, el helado puede consumirse durante todo el año solo o acompañado de frutas, nata o chocolate caliente. María del Pilar Freire Rodríguez dice que "una copa con helado, fruta y nata no engorda tanto como un plato de comida y sin embargo llena lo suficiente para que no te quedes con hambre". Es con su marido, José Francisco Picos Otero, propietarios de la heladería-cafetería Giuseppe, situada en la carretera de Catabois.













Vaz ya es, oficialmente, nuevo técnico del Racing

A las siete de la tarde fue presentado oficialmente en la sala de prensa del campo de A Malata Luis Rodríguez Vaz como entrenador del Racing. En dicho acto se encontraban presentes gran parte de los miembros de la junta directiva con su presidente Isidro Silveira a la cabeza.