Tan arropado como siempre

Es el partido que todos los racinguistas esperaban con anhelo desde hace décadas: la visita del Deportivo a Ferrol en partido oficial de liga. Un duelo llamado a convertirse en una gran fiesta para el fútbol de Ferrolterra que, sin embargo, se verá descafeinado por la ausencia total de público en las gradas de A Malata. El ligero levantamiento de las restricciones sanitarias no afectará al mundo de futbol para el que el Gobierno de la Xunta mantiene el aforo a los recintos totalmente restringido.





Como los últimos, el choque que el Racing y el Deportivo protagonizarán el sábado será a puerta cerrada. Pero que el coliseo departamental esté vacío no quiere decir, ni mucho menos, que el cuadro que dirige Cristóbal Parralo vaya a estar “solo” en esa lucha. Y ese es el sentimiento que desde peñas, colectivos de aficionados, socios y seguidores de la entidad ferrolana pretenden transmitirle a la plantilla verde.





Da igual que sea desde su asiento de A Malata o desde el sillón de su casa, todos vivirán intensamente un partido que califican como “El Derbi”, con mayúsculas. El primer asalto en Riazor dejó un sabor amargo entre los aficionados verdes. Vísperas de mucho, días de nada. Pero ahora confían en que las cosas sean distintas, que “el Racing no se arrugue” –en palabras de Marcelino Saavedra, de la peña Bahamonde– y pueda darle a su afición esa alegría que tanto ansían.





Porque además, y ninguno de ellos lo olvida, al margen del sentimentalismo que rodea este partido, en juego están tres puntos vitales para un Racing que, de perder en A Malata, no solo vería alejarse su objetivo prioritario de seguir en la lucha por el ascenso, sino que quedaría también en una delicada situación, abocado a pelear, precisamente, por todo lo contrario, evitar el descenso a Tercera, dos categorías por debajo de la actual.





Carlos Morandeira (Peña Morandeira): "Es un partido trascendental, no solo por los tres puntos, sino por lo que significa para el racinguismo. Es una pena no poder ir al campo y alentar al equipo como merece la ocasión, pero allí estaremos con el corazón. La peña Morandeira vivió el último encuentro de Copa del Rey en A Malata con mucha intensidad y esta vez no iba a ser menos. ¡Esto es Ferrol! ¡A luchar, a luchar y a vencer!"





Tomás Fonticoba (Peña San Juan): "Este era el partido que todos los racinguistas teníamos ganas de ver. Para nosotros es “el derbi”. Es una pena que no sea posible acudir al estadio, porque habría una grandísima entrada. Pero no puede ser y estaremos en casa mordiéndonos las uñas y apoyando al Racing como siempre, porque no entendemos la afición al fútbol sin apoyar al Racing. ¡Hay que salir a morder desde el principio!"





Pablo Bueno (Peña Marea Verde): "Desde aquel partido de Copa donde pusimos contra las cuerdas a un Deportivo que luchaba en la Champions, llevamos esperando un partido en competición oficial contra ellos. Muchas son las historias de aficionados racinguistas llenando Riazor, mandando ataúdes o tratando de asaltar A Coruña hasta por mar. El sábado no podremos estar en el campo, pero queremos que el equipo sea muy consciente de lo que significa un partido así, no son tres puntos los que hay en juego. Es el orgullo de “ahora sí”, competir de tú a tú, en el verde, y gane quien gane, poder sentirnos orgullosos de nuestro equipo y darle una alegría a los ferrolanos en estos tiempos jodidos. Esto es un deporte y no siempre se podrá ganar, y esperamos y deseamos hacerlo con la mayor fuerza posible, pero la entrega no la negociamos. El Racing tiene que salir a aplastar."





Marcelino Saavedra (Peña Bahamonde): "Un partido así iba a ser una fiesta para el fútbol ferrolano. Ningún otro equipo “mueve” tanto a los racinguistas como el Deportivo. A los jugadores les pedimos que procuren ganar y que nos den una alegría, porque, además, necesitan los tres puntos para cumplir objetivos. Que no salgan con miedo, que crean en ellos mismos, que no se arruguen, como en Riazor, que el Deportivo no asusta a nadie. Toda la ciudad va a estar detrás de ellos apoyándolos."





Fran Serantes (Museo RCF 1919): "Este partido supondría revivir en primera persona las historias que me contaba mi abuelo de aquellos derbis en el Inferniño. Pena que, después de esperar cuarenta años, no podamos estar en el campo para vivirlo como desearíamos. Pero estemos o no en la grada, que no haya ninguna duda de que el Racing tendrá nuestro aliento desde el minuto 0 al 90. Aunque no se nos vea en la grada, estaremos juntos. ¡Opa Racing!"





Ines Cazás (Socia del Racing): "Mi familia y yo hemos hecho miles de kilómetros y visitado muchos estadios para ver a nuestro Racing, pero este partido... es de esos que hay que ganar sí o sí y no solo por los tres puntos. Chavales, estad atentos, porque nos escuchareis gritar como si estuviésemos en el campo: ¡VAMOOOOOSSSS RACING!"





Teresa Dopico (Socia del Racing): "Es un partido con el que llevábamos soñando mucho tiempo. A pesar de no poder acompañar al equipo en el campo, va a tener todo nuestro apoyo desde fuera. Por eso les pido que le pongan ganas y salgan a ganar sabiendo lo que significa para el racinguismo."





Juan Falcón (Socio del Racing): "Tantos años esperando este partido y habrá que verlo por la tele... pero animando, sufriendo, empujando al equipo como si el sofá fuera la grada. ¡¡¡Vamos chavales, que sí se puede!!!"





Manel Palacios (Socio racinguista): "El Racing-Depor es todo un acontecimiento para mí. Mis primeros recuerdos futbolísticos vienen de ahí. Tuve la suerte de ver en directo el derbi (2-2) en Segunda División de la 78/79, una eliminatoria de Copa que ganamos 3-1 en la 79/80 y un 1-2 en Segunda B en la 80/81. A mis hijos siempre les he dicho que, salvo la época del Superdepor, el Racing y el Deportivo nunca estaban más de una década sin encontrarse en la misma categoría y ahora sucede que no poder verlo nos produce tristeza. Pero estaremos toda la familia gritando y saltando en el sofá con el deseo de una victoria y el convencimiento de que pronto podremos asistir en directo a más derbis. Seguro que no tendremos que esperar tantos años para ver otro derbi como este. A luchar, a luchar y a vencer. ¡Aupa Racing!"