Un objetivo indispensable para mantenerse, saber vender el producto

En tiempo récord, comercio y hostelería han tenido que reinventarse para combatir, en la medida de lo posible, cierres impuestos por la pandemia de la Covid-19. La venta on-line, plataformas de servicio a domicilio y reparto más allá de donde habían pensado llegar fueron los primeros pasos que se han ido perfeccionando y ampliando con nuevas ideas, todo para conseguir sobrevivir en estos tiempos pero con propuestas que han llegado para quedarse.





En un día como hoy, regalos, flores y comidas, cenas y desayunos se proponen como ofertas para el Día de San Valentín y las redes sociales son el elemento esencial para ofrecer los productos y hacerlos llegar a casa, bien a través de una aplicación o bien con una petición telefónica.





El sector de las floristerías, que se manifestó en Ferrol por las pérdidas sufridas con eventos como la Semana Santa, el Día de la Madre o el Padre, pone ahora su empeño en San Valentín, con horarios continuados y repartos a domicilio. La campaña “Dillo con flores” recuerda que las floristerías de la ciudad naval envían los pedidos a donde se quiera.





Pero no todo son flores. Aunque el comercio tiene la ventaja de estar abierto –con horarios limitados–, la hostelería apuesta por reservas de desayunos, comidas o cenas. Los restaurantes proponen para hoy comidas especiales bajo reserva telefónica y recogida en el local.





Además, está la opción de hacer uso de la plataforma local lookeats.es, donde cada vez se cuenta con más locales adheridos no solo en Ferrol sino también en la comarca. Para gratificar a los clientes, muchos de estos establecimientos ofrecen ofertas de postres, sorteos de productos, bebidas gratuitas, etc para fidelizar clientela y acompañar a los pedidos.





La calidad no solo se potencia en los restaurantes. Desde hace un tiempo Ferrol cuenta con sus propios Productos Ilustrados. La iniciativa de Cites con el apoyo del Concello de Ferrol permite aprovechar riquezas turísticas como el Camino Inglés o el Ferrol de la Ilustración para ofrecer productos con este apellido, “ilustrado”. Hay locales con su propio vino y aperitivo ilustrado mientras que se promocionan también dulces, chicharrones típicos del Ferrol del Siglo de las Luces o cervezas propias del Camino Inglés.





Aprovechamiento o lujo

Las ideas van más allá y consiguen que tengan cabida todo tipo de iniciativas, desde las de aprovechamiento de productos sobrantes del día hasta los más exclusivos, propios de restaurantes con estrellas o distinciones pero servidos en la propia casa.





En la zona hay ya seis establecimientos adheridos a To good to go, una plataforma con el objetivo de concienciar de la necesidad de reducir desperdicios y poner a disposición de los consumidores el excedente de alimentos. Se pueden así reservar a diario packs sorpresa para recoger en el local a precios bajos y de buena calidad. Participan desde restaurantes a supermercados o tiendas de consumo perecedero.





El cierre de la hostelería no tiene por qué impedir disfrutar tampoco de los platos de los mejores chefs. Por eso, se han reunido en torno a la tienda on-line chechef.es en la que participa en Ferrol el cocinero del Grupo Nove Dani López de “O Camiño do Inglés”, ofreciendo experiencias culinarias, denominadas festines, en las que no faltan ninguno de los elementos del mejor restaurante.