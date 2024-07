Los actos vandálicos marcan el inicio de la temporada en los arenales de Valdoviño

El Concello de Valdoviño denunció en las últimas horas una serie de actos vandálicos en las playas del municipio. Concretamente, desde el Consistorio censuraron que las duchas más próximas a la rotonda de la playa de A Frouxeira amanecieron sin alcachofas. “Os amigos do alleo tamén levaron as reixas do chan”, afeaba el ejecutivo local, con un poco de retranca, en sus redes sociales.



Pero estos non son los únicos actos incívicos acometidos en los arenales, de los que se han llegado a sustraer, incluso, las cuerdas que sujetan las banderas de señalización de salvamento. “Hay que empezar a decir estas cosas para que la sociedad lo sepa y se conciencie. Pedirles que, si por ejemplo algún vecino o vecina tiene constancia de algún acto de este tipo, avise a la Policía para que estas personas tengan el castigo necesario”, remarca el alcalde, Alberto González, que añade que algunos de estos sucesos “son hacer daño por hacer daño, porque no creo que a nadie le interese tener cuatro cuerdas de cinco metros. Para mí eso es lo más preocupante, que se trata de un tema de educación y de concienciación”.

Gasto

El Ayuntamiento remarca que las reposiciones saldrán ahora del bolsillo de los vecinos y vecinas. “Aínda sen empezar oficialmente a tempada de praias, o Concello viuse obrigado a desembolsar preto de 6.000 euros –en concreto 5.914,02– en reparacións ou reposicións de elementos nas instalacións a pé de areal tras actos vandálicos”, apunta el ejecutivo local, que cifra además en 138 las horas de trabajo, este año, por parte de los operarios encargados de solucionar este tipo de actuaciones.