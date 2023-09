Las respuestas de María Miguéns, Óptico-Optometrista, ante las preguntas de los lectores

La Óptico-Optometrista María Miguéns respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde.

María es Graduada en Óptica y Optometría en la Universidad de Santiago de Compostela. Posteriormente, y sintiendo que podía aprender mucho más de su profesión, decidió especializarse con el Máster en Optometría y Terapia Visual por el Centro de Optometría Internacional, en Madrid, donde después de haber finalizado los estudios, tuvo la oportunidad de trabajar como Optometrista en Clínica Oftalmológica Novovisión, formando un equipo multidisciplinar. Es aquí donde María Miguéns reconoce que: “no podemos valorar la vista únicamente cuantificando cuál es el menor detalle que ese paciente puede ver, si no que debemos valorar la visión, es decir, cómo funciona el sistema visual del paciente, cómo procesa esa información y cómo se relaciona con ella. Muchos de los síntomas que refieren nuestros pacientes no se pueden solucionar exclusivamente con gafas”.

Posteriormente, decide volver a Galicia, donde sigue dedicando su tiempo al cuidado visual de toda la población, y específicamente al cuidado visual infantil: “los niños necesitan que prestemos especial atención a su sistema visual ya que están en un proceso constante de aprendizaje”. Además, habla de la nueva pandemia visual en los niños: la miopía. Comenta también que: “un abordaje temprano en el control de la progresión de miopía es crucial para prevenir futuras enfermedades oculares y hoy en día contamos con métodos como gafas o lentillas con los que se están obteniendo muy buenos resultados”. Además, durante esta etapa, María Miguéns no ha dejado de preocuparse por mantener sus conocimientos actualizados, y decide compaginar su trabajo con el Máster Universitario en Salud Visual y Optometría Avanzada por la Universidad de Alcalá de Henares.

Durante este tiempo María se percata de que su pueblo natal, Noia, no cuenta con centros sanitarios de Óptica que ofrezcan estos servicios, por lo que crece en ella la necesidad de poder aportar un nuevo enfoque de la Optometría en la zona. Es por ello que hace un año decide dar vida a su proyecto en Noia, María Miguéns Centro de Optometría, que compagina con el estudio de Audiología Protésica.

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:

¿Qué cosas podrían hacerme sospechar que mi hijo tenga algún problema en la vista?

Los niños, sobre todo a edades tempranas, no suelen quejarse sobre su visión. Es por ello que debemos prestar especial atención a si se le enrojecen los ojos, si guiña, si se queja de dolores de cabeza al final del día o si se frota los ojos. Además, durante la lectura, también debemos estar pendientes de si se acerca demasiado, se salta palabras o líneas, si silabea, si usa el dedo,... De todos modos, muchos de los problemas en la visión pasan desapercibidos, por lo que lo recomendable es realizar una revisión anual, existan o no síntomas que nos hagan sospechar.

Soy opositora a Policía Nacional y tengo miopía. He oído hablar sobre las lentillas nocturnas para corregir la miopía y ver bien durante el día sin utilizar nada. ¿Es cierto? Y si es así, ¿cómo funcionan?

La miopía es un defecto refractivo que produce visión borrosa de lejos. Los opositores a la Policía Nacional necesitáis tener una visión de 2/3 sin gafas ni lentillas.

Efectivamente, las lentillas de ortoqueratología (también conocidas como orto-k) se utilizan al dormir, consiguiendo una buena visión durante el día. Estas lentillas pueden corregir hasta 6 dioptrías de miopía y 1,50 dioptrías de astigmatismo. De todos modos, es imprescindible realizar un proceso de adaptación para valorar cada caso.



Niño de 4 años, con un 1,25 de astigmatismo, ¿hay que ponerle gafas? ¿Se corrige con el tiempo?

Normalmente, en niños solemos prescribir el uso de gafas cuando existe estrabismo, ambliopía (ojo vago) o si corre el riesgo de que alguno de ellos se desarrolle.

En principio, un astigmatismo de 1,25D a favor de la regla no tendría por qué provocar ojo vago y simplemente podemos optar por hacer revisiones de control para confirmar que su visión es correcta, simétrica y asintomática durante todo su crecimiento.

Sin embargo, si el astigmatismo es oblicuo, en contra de la regla y/o va acompañado de hipermetropía, el riesgo de que se desarrolle ambliopía (ojo vago) es mayor.

Por otro lado, los astigmatismos superiores a 1.25D suelen mantenerse constantes durante el crecimiento del niño.

¿De verdad funcionan las lentillas bifocales?

Efectivamente, las lentillas bifocales o multifocales nos permiten ver a diferentes distancias simultáneamente. Varios factores pueden determinar el éxito de la adaptación a este tipo de lentillas. Lo ideal es realizar un período de adaptación donde tu Óptico-Optometrista seleccione la mejor opción para ti.



Últimamente he oído hablar sobre la terapia visual. ¿En qué consiste exactamente?

La terapia visual consiste en una serie de ejercicios visuales personalizados que ayudan a mejorar la funcionalidad del sistema visual. Para ello, utilizamos diferentes materiales que ayudan a estimular y entrenar la visión.

Algunos de los objetivos pueden ser entrenar los movimientos oculares para mejorar en la lectura y los deportes, estimular el enfoque del ojo y/o la convergencia para no cansarse leyendo,...

La terapia visual puede realizarse a cualquier edad, aunque los objetivos serán diferentes. En los niños, el principal objetivo suele ser que esas dificultades a nivel visual no interfieran en el proceso de aprendizaje.

Muchos de los problemas visuales que nos encontramos en consulta pueden resolverse simplemente con el uso de gafas o lentes de contacto. Otras veces no es así, teniendo que recurrir a la terapia visual e incluso una combinación de ambos.



¿Es recomendable operar la presbicia?

La presbicia o vista cansada ocurre cuando el cristalino pierde elasticidad y hace que nos cueste leer de cerca sin gafas. Esto es un proceso natural y progresivo que ocurre típicamente a partir de los 40 años. Para solucionarlo, podemos utilizar gafas o lentillas que harán que podamos leer perfectamente.

Normalmente, las personas prefieren recurrir a la cirugía cuando no quieren utilizar gafas ni lentillas, por comodidad o estética.

A mi hija de 9 años le está aumentando muy rápido la miopía. Mi marido y yo somos miopes. Ella parece interesada en las lentillas pero, ¿son realmente recomendables en niños? ¿A qué edad podría empezar a utilizarlas?

El uso de lentes de contacto no está especialmente contraindicado en niños. Al igual que en los adultos, se deben mantener las medidas higiénicas y de mantenimiento necesarias para que su uso sea seguro. Es decir, no hay una edad concreta a partir de la cual se puedan utilizar lentillas, lo más importante es que el niño o niña tenga la responsabilidad para hacer un buen uso de ellas.

De hecho, actualmente contamos con lentillas especialmente diseñadas para niños a los que le aumenta rápido la miopía, demostrando su eficacia a la hora de ralentizar esta progresión.

De todos modos, si no te convence que comience con el uso de lentillas, también existen gafas con el mismo propósito.



¿Puedo usar lentillas progresivas si uno de los ojos tiene poca visión?

Sería imprescindible conocer la agudeza visual de cada uno de tus ojos para determinar si se puede realizar una adaptación exitosa. No obstante, una muy baja agudeza visual de uno de los ojos dificultará dicha adaptación.



Tengo 45 años y tengo vista cansada pero me han dicho que es mejor no utilizar gafas para presbicia de momento, que es mejor forzar la vista para que ésta no se acostumbre. ¿Es esto cierto?

La presbicia o vista cansada es un proceso fisiológico e inevitable que progresará de igual manera utilices o no gafas o lentillas.

Lo único que conseguirás evitando utilizar la graduación que necesitas es que tus ojos se fatiguen, que sufras visión borrosa e incluso dolor de cabeza al final del día.



¿Es recomendable operar las cataratas incipientes a los 50 años?

Las cataratas deben operarse cuando implican un problema para la visión y limitan tu vida diaria. Lo ideal sería realizar una consulta oftalmológica para valorarlo.