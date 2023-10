El logopeda Marco Da Rocha Maceiras responderá a las preguntas en Tu Especialista Responde

El logopeda Marco Da Rocha Maceiras será el siguiente profesional de Tu Especialista Responde. Marco comenzó su formación realizando un ciclo superior en mediación comunicativa, lo que le permitió desarrollar habilidades fundamentales en la comunicación y el lenguaje. Posteriormente, realizó el grado de Logopedia en la Universidad de A Coruña, donde aumentó su conocimiento sobre los trastornos del habla y el lenguaje. En la actualidad trabaja como logopeda en La Ruta Azul, una clínica especializada en el neurodesarrollo de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).



“Me encuentro inmerso en el apasionante proceso de especializarme en Terapia Miofuncional. Esta rama de la logopedia se centra en los aspectos musculares y funcionales de la respiración, la articulación y la deglución, y su impacto en la comunicación. Creo firmemente que ampliar mis conocimientos en este campo me permitirá brindar un enfoque más completo y efectivo a mis pacientes”, afirma el profesional.



Su objetivo es seguir aprendiendo y profundizando en todos los aspectos relacionados con la logopedia y el neurodesarrollo, con el fin de brindar una atención aún más especializada y de calidad a sus pacientes. Marco cree firmemente en la importancia de adaptarse a las necesidades individuales de cada niño y encontrar enfoques terapéuticos innovadores.



“Me gusta mucho mi trabajo como logopeda y me apasiona poder ayudar a los niños. Ver su progreso y desarrollo en el ámbito de la comunicación es enormemente gratificante para mí. Además, siempre he tenido un firme compromiso con la formación continua y la búsqueda de nuevas herramientas y técnicas que me permitan ser más eficaz en mi trabajo”, destaca Marco.

