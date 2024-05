Salseología, ‘salseo’ sobre influencers desde Galicia: "Natalia Osona es una intensa, pero genera mucho tráfico”

Cuando hablamos de salseo, hablamos de ese momento en el que se especula sobre determinadas personas o situaciones con la intención de hablar sobre un determinado tema. Normalmente se utiliza para criticar. Salseología es un perfil de Instagram, que cuenta con 105.000 seguidores, dedicado a poner en evidencia a los creadores de contenido.

Salseología surgió de una reunión casual entre cuatro amigas en un bar, mientras se tomaban unas cañas. Se dieron cuenta de que en su facultad no existía ningún perfil que hablase de sus experiencias e incluso, de la vida en la facultad. “Así nació Salseología, una combinación de "Salseo" y "Filología", la carrera que yo estudié. Con el paso de los meses empezamos a hacer un poco de ruido y decidí cambiar el foco y quedarme yo con la cuenta. Dejé de hacer contenido de la facultad y decidí centrarme en un contenido de mayor escala”, afirma Salseología.



En 2021, decidió tomarse Salseología muy en serio. Comenzó a publicar contenido diario enfocado en destripar lo que sucede detrás de los influencers. “Observé que muchas personas eran engañadas en las redes sociales, y que había una percepción errónea sobre el esfuerzo y el trabajo que supuestamente realizaban estas influencers. Mis amigas y yo veíamos que muchas de ellas eran consideradas modelos a seguir, pero en realidad, no estaban haciendo tanto como aparentaban”, destaca Salseología.

El nuevo enfoque de Salseología funcionó bien, lo que lo motivó a continuar por ese camino. “Sentía la necesidad de exponer la realidad detrás de las apariencias en redes sociales y desmitificar la imagen de las influencers. Esta dirección no solo me permitió ganar una audiencia más amplia, sino que también ayudó a crear una comunidad crítica y consciente del contenido que consumen en línea”, añade.

Una de las historias que ha criticado Salseología

Así, Salseología ha evolucionado desde un simple perfil universitario hasta convertirse en un verdadero crítico del mundo de las influencers, destacando la verdad detrás de las redes sociales y fomentando una visión más realista y crítica.

La mayoría de sus haters son las propias influencers. Hoy en día, selecciona a los influencers como quien elige melones: los más jugosos para criticar y analizar todos sus movimientos. “Hay ciertos perfiles que generan mucho interés: la Pombo, Violeta Mangriñan, y Natalia Osona, que es una intensa pero genera mucho tráfico”, afirma.

Con el nivel de visitas y alcance que el perfil de Salseología iba generando, tuvo que dejar de hablar de influencers más pequeños. “No es solo porque les de visibilidad, sino porque son los que peor se lo toman las críticas. Una vez subí algo sobre una persona con 50.000 o 60.000 seguidores, que son buenos números, pero pequeños comparados con los de una Pombo o Violeta. Estas personas me contactaron para pedirme que borrara lo que había subido, mientras que Violeta se ríe y no le importa porque entiende que cualquier publicidad es buena. A mí me encanta saber y descubrir cosas, si hubiese empezado a criticar sobre algo en Estados Unidos, me habría gustado igual. Por ejemplo, los dramas de por qué Demi Lovato se lleva mal con Selena también me atraen. Sin embargo, esto funcionó mejor y creo que tiene éxito. Así que sí, selecciono por el interés que generan y lo que sé que funcionará, pero también depende de lo que vaya surgiendo. A veces siento que repito lo mismo, pero si a la gente le gusta, tengo que darles lo que piden”, añade Salseología.



Los choques de Salseología con los influencers

En el mundo de las redes sociales, los enfrentamientos entre creadores de contenido son moneda corriente. Pero cuando se trata de Salseología, la cosa se pone aún más picante. Uno de los enfrentamientos más destacados fue con Laura Matamoros. Matamoros se vio en el radar de Salseología después de ciertos comentarios que no cayeron bien.

“De la misma manera que yo no odio a nadie, espero que a mí tampoco. Todo lo hago en tono cachondeo. Tengo una lista negra con dos personas que son insoportables, pero no las odio. Es que su contenido me parece tan basura que ni siquiera lo llamaría contenido. Laura Matamoros llegó a enfrentarse conmigo en comentarios. Pero los problemas de verdad fueron con Diego Matamoros. Con Laura fue una chiquillada. Me dijo, ¿qué vas a decir tú si solo haces contenido del resto? Y yo le dije, toma, escucha mi podcast y diviértete, ¿sabes? Déjame en paz. Pero con Diego sí que tuve una historia de mierda. Estaba cenando con una persona y esas fotos eran de hace un año. Yo dije, cariño, esas fotos no son de ahora, son de hace un año. Me mandó un tochazo gigantesco, diciéndome que soy una basura de persona, que me ponga a trabajar básicamente”, añade.

Pero Salseología también ha conseguido hacer buenos amigos a través de las redes. Una de las sorpresas fue por parte de Violeta Mangriñan. “Violeta llegó a bloquearme, pero finalmente decidió seguirme y ahora es bastante seguidora de mi contenido. Con Laura Escanes, por ejemplo, me llevo bien. Al final me llevo bien con la gente que sabe reírse de sí misma. Y creo que es algo muy importante. María Pombo no sabe reírse de ella misma, y es algo que va a hacer que muera, o sea, que muera por lo menos esa parte personal, porque al final ella no es una persona, es una inteligencia artificial casi, ¿sabes? En plan, te muestro mi vida, pero tampoco me hagas una coña porque no sé recibirlo”, destaca.

¿Qué es lo que pasa entre Dulceida y María Pombo?

Los premios Ídolo fueron marcados por notables ausencias, como la de María Pombo, quien por segundo año consecutivo optó por un viaje en la fecha de la ceremonia, organizada por Aida Doménech. Esta decisión desató un gran revuelo en las redes sociales. Tampoco se vio la presencia de Marta Lozano, Teresa Andrés, Tomás Páramo, ni María García de Jaime, todas del círculo de María Pombo.

"En las redes, las relaciones se confunden. Se dice que somos amigas, pero en realidad, son más como colegas en un trabajo. La mayoría de las veces, las amistades en las redes son solo una cuestión económica: si hay likes, hay views, y si hay views, hay colaboraciones. Las verdaderas amistades en redes sociales se pueden contar con los dedos de una mano. Se confunde el término amistad y se equipara con ser colegas en una empresa llamada Instagram. María Pombo y Dulceida, por ejemplo, no son amigas, pero la gente confunde la relación porque se llevan bien. Sin embargo, son dos mundos separados: IN Management Agency y Soy Olivia Apostólico Románico. Por más que intenten acercarse, nunca lo lograrán. Como cuando Luc Loren dice ser súper amigo de María Pombo, eso nunca será verdad”, añade.

El rostro pixelado de Salseología

Los seguidores de Salseología solo lo conocen de cuello para abajo, ya que su rostro siempre aparece pixelado. “En un futuro cercano enseñaré mi cara. Quiero hacerlo de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo quiero que sea algo impresionante, como una portada o algo llamativo. Es algo que va a suceder pronto. Estoy perdiendo muchas oportunidades para hacer más cosas, como ser reportero o participar en algún programa de televisión. Actualmente oculto mi rostro porque quiero que su revelación sea especial, no quiero simplemente mostrarlo sin más. Al principio, no quería que se supiera quién era, pero hoy en día lo considero necesario”, afirma Salseología.

Salseología acaba de entrar a formar parte de la agencia B3hind, pero no trata de convertirse en un influencer más, no quiere que le paguen por anuncios. "Lo primero que le dije a B3hind en nuestra primera reunión fue que yo no voy a hacer publicidad. Fue mi primera frase, y ella lo entendió. Puedo participar en proyectos que tengan una marca detrás, pero no haré publicidad en el sentido de 'hola, vengo a venderte esta crema'. Si hace falta hacer un anuncio para que esa marca apoye otro proyecto como un podcast, lo consideraría. Pero no haré publicidad que avasalle a la gente constantemente. Eso lo tengo claro. Y si en algún momento no hay proyectos en marcha, podría hacer una publicidad mensual para mantenerme y pagar mis cuentas. No me gusta abusar de mi audiencia con demasiados anuncios”, añade.

Salseología destaca la importancia de mantener la autenticidad en su contenido y la responsabilidad hacia su audiencia. “Algunos influencers dicen que su trabajo es hacer publicidad. Si tu trabajo es solo eso, quizás estés confundiendo los términos. Tu trabajo es crear contenido, y la publicidad no es contenido orgánico. La gente te sigue por tu contenido genuino, no por anunciar productos. Algo que me gustó de la agencia es que me permite hacer contenido libremente, sin exigencias. No quiero que me obliguen a participar en ciertas campañas. Me han dicho que puedo hacer lo que quiera, aunque si llega una oportunidad muy buena, como una campaña con Amazon Prime, me lo recomendarán, está claro", destaca.

El futuro de Salseología

En 2022, Salseología lanzó un podcast con varios personajes públicos como Erea Louro, Ceci Wallace, Lala Chus o Pablo Meixe, entre otros. La pregunta que muchos se hacen es si volveremos a disfrutar de otro podcast de Salseología. "Tengo un proyecto en marcha muy guay y gracias a que la agencia me está permitiendo vender otros proyectos, pues en ello estoy. Pero no te los puedo desvelar. Me encantan los proyectos que mantienen la proyección. Es decir, no vivir en el ahora, hay que pensar en dentro de siete meses u ocho. Y no te puedo decir más de los proyectos", concluye Salseología, dejando a sus seguidores ansiosos por lo que vendrá.