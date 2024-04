Día Internacional del Libro: estos son los mejores libros de moda

Para los apasionados de la moda y la lectura, el Día Internacional del Libro es la oportunidad perfecta para llenar su biblioteca con obras del mundo de la moda, desde los grandes clásicos hasta las últimas novedades. Estas son algunas recomendaciones:



1. "Cartas a Yves" por Pierre Bergé

En este libro, Bergé comparte una serie de cartas escritas durante el año posterior a la muerte de su compañero y socio, Yves Saint Laurent. Estas cartas son un tributo tanto al genio creativo de Saint Laurent como al hombre detrás del icono de la moda, ofreciendo una visión única y cercana del legendario modisto.

2. “Louis Vuitton Fashion Eye: United Kingdom” by Martin Parr

En la colección Fashion Eye de Louis Vuitton cada país cobra vida a través de la lente de reconocidos fotógrafos, cada uno con su perspectiva única. En esta edición, Martin Parr nos transporta por el Reino Unido a través de un viaje visual. Con más de 100 fotografías, esta colección retrata la cultura británica.

3. La serie Catwalk

La serie Catwalk es posiblemente la compilación más completa de libros de moda hasta la fecha. Cada volumen ofrece un resumen de las colecciones icónicas de los diseñadores más influyentes del mundo. Con ediciones ya disponibles de marcas como Dior, Prada y Versace, y la más reciente incorporación de Givenchy, esta serie promete continuar expandiéndose para incluir aún más nombres destacados.

4. "The Lives of 50 Fashion Legends: Visual biographies of the world's greatest designers"

Este libro ofrece una guía visual a través de las historias de los mejores diseñadores a lo largo de las décadas. Desde las innovaciones de Coco Chanel hasta el legado de Karl Lagerfeld, este volumen analiza cómo los diseñadores se han enfrentado y adaptado a las tendencias y adversidades a lo largo de los años.

5. "Coco Chanel. Vida, obra y legado de la mujer que revolucionó la moda"

Esta obra ofrece un recorrido por la vida y el legado de Coco Chanel. Desde sus innovadoras creaciones hasta sus relaciones con figuras como Picasso, Cocteau y Stravinsky, los primeros días de su tienda en el Rue Cambon de París hasta la creación de su icónico perfume Nº 5, este libro revela todos los detalles más de la vida de Chanel.