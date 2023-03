Sensibilizar, visibilizar y reivindicar, propósitos de Down Galicia en el Día Mundial del Síndrome de Down

La Federación Down Galicia se une este martes a los actos conmemorativos del Día Mundial del Síndrome de Down con actividades en toda la comunidad, con el objetivo de sensibilizar, dar visibilidad a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales y hacer oír sus reivindicaciones.



En esta edición, el escenario principal será el Teatro Principal de Ourense, donde se conmemorará el 20 Aniversario de la Asociación Down Ourense y se entregarán los VIII Premios Down Galicia.



Un año más, la entidad en Galicia también se suma a la campaña de Down España que en esta ocasión se enmarca bajo el lema 'No somos un estereotipo, somos mucho más', con el fin de "cambiar la forma de ver a las personas con síndrome de Down, que a menudo está cargada de prejuicios y estereotipos que dificultan su inclusión social".



Naciones Unidas aprobó en noviembre de 2011 la declaración de 21 de marzo como Día Mundial del síndrome de Down. Se estableció esta fecha, el 21 de marzo [21/03] como un símbolo, en referencia a la triplicación --trisomía-- del cromosoma 21 que se traduce en la condición genética del síndrome de Down.



ACTO CENTRAL EN OURENSE

Así, Down Galicia organiza su acto central en el Teatro Principal de Ourense, en el que también se conmemorará el 20 aniversario de la Asociación Down Ourense y se entregarán los VIII Premios Down Galicia, con el objetivo de reconocer la labor a favor de la promoción de la autonomía e igualdad de las personas con síndrome de Down, realizado tanto por instituciones y entidades como por personas particulares.



De este modo, en esta edición los galardones recaen en categoría individual en Ana Belén Fernández, "por su desinteresada colaboración para impulsar en el año 2003 la creación de Down Ourense y por el acompañamiento que brinda a las nuevas familias desde la unidad de atención temprana del Centro Hospitalario de Ourense".



Asimismo, en la categoría institucional el galardón será este año para Rodríguez López Auto, "por su sensibilidad y larga trayectoria de apoyo incondicional a la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales desde el año 2012".



Además, en este año en el que la Federación Down Galicia cumple 25 años, se otorga un Premio Extraordinario a la firma internacional de servicios legales Garrigues, "por su desinteresada colaboración con las entidades Down, acercando siempre una respuesta satisfactoria a sus consultas y haciéndolo de una manera eficiente y eficaz".



Este acto central contará también con varias charlas que incluirán experiencias de vida en ámbitos como la educación, el empleo o la vida independiente y que estarán protagonizados por profesorado, empresarios locales, familias y personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.



El acto concluirá con la lectura del Manifiesto por la Promoción de la Autonomía Personal, a cargo de usuarios de la entidad, y la actuación de la Real Banda de Gaitas de Ourense.



OTRAS ACTIVIDADES

Además de este acto central, las entidades locales organizan diferentes actividades para conmemorar esta efeméride en varias ciudades gallegas.



En el caso de Down Lugo, a partir de las 11,30 horas organiza una mesa informativa y una exposición de fotografías sobre empleo inclusivo en la Praza Maior y por la tarde realizará una caminata reivindicativa por las calles de la ciudad que partirá a las 18,00 horas de la Praza de Santo Domingo y finalizará en la Praza Maior, donde leerán el Manifiesto por la Promoción de la Autonomía Personal.



En Ferrol, usuarios de 'Teima' Down Ferrol leerán el manifiesto frente al Teatro Jofre a las 21,00 horas, mientras que en Pontevedra Down Pontevedra 'Xuntos' colgará una pancarta en la Casa da Luz.



Asimismo, en la ciudad de Vigo las actividades se han celebrado ya desde el viernes, con un desfile inclusivo en colaboración con la firma Decathlon en el escenario Vigo Exporta del centro comercialVialia. Ya este martes expondrán la muestra 'Donde puede ser' en la planta baja del centro comercial Gran Vía. Se trata de un proyecto colaborativo en el que las personas con síndrome de Down y diversidad intelectual visibilizan las diferentes realidades.



Por otra parte, en el marco de esta fecha conmemorativa, Santiago acogerá la gala de los X Premios Down Compostela, que será el miércoles 22 de marzo, a partir de las 20,30 horas, en el Hostal dos Reis Católicos.



En esta ocasión, la Fundación Down Compostela ha acordado reconocer con sus premios a la empresa Burger King, "por su firme compromiso con la integración laboral de las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual"; a la escuela de música Play, "por entender como pocos que el mundo del arte, en este caso el de la interpretaciónmusical, no tiene fronteras"; y al empresario José María Fernández 'Chema', de la joyería 'Jael', "por su inquebrantable compromiso con la familia Down desde el mismo momento en que nació Down Compostela".



ILUMINACIÓN MONUMENTOS

Además, entre el 20 y el 21 de marzo los principales monumentos de Galicia se teñirán de azul y amarillo para conmemorar este día.



Así, la Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, la fuente de Cuatro Caminos y de la Rúa Aragón en A Coruña y Vigo, la pasarela peatonal 'Tanxurela' en Lugo, los ayuntamientos de Lugo y Pontevedra, el Puente Romano de Ourense, el Teatro Jofre en Ferrol, el edificio de la Diputación de Lugo, o el edificio de San Caetano de la Xunta, entre otros, se iluminan los días 20 y 21 de marzo para dar visibilidad y concienciar a la sociedad.