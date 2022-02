El PSOE pedirá en la Congreso que el Defensor del Pueblo lidere la investigación de abusos en la Iglesia

El PSOE presentará está semana una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, lidere la investigación de los abusos en la Iglesia, según ha adelantado El País y han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.







Los socialistas, que ya tienen redactada la iniciativa, que se votará en las próximas semanas, quieren que Gabilondo sea quien dirija los trabajos con una comisión de expertos independientes y representantes de los obispos.





La proposición plantea que el Defensor del Pueblo elabore un informe sobre las "denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos", una misión en la que Gabilondo tendría el respaldo de esta comisión, en la que también estarían representantes de asociaciones de víctimas.





Una vez concluido el informe, que incluiría recomendaciones para evitar estos abusos en el futuro, se debatirá en el pleno del Congreso, según plantea la iniciativa del PSOE que espera contar con los votos necesarios para su aprobación.





Preguntada la institución la semana pasada por este asunto, la Oficina del Defensor del Pueblo señaló a Europa Press que no tenía registradas quejas ciudadanas sobre este particular ni tenía abierta actuación de oficio al respecto.





La fórmula planteada ahora por el PSOE es diferente a la registrada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu, que han reclamado crear una comisión de investigación sobre los abusos en la Cámara Baja y que el pasado martes, la Mesa del Congreso admitió a trámite, con el voto en contra del PP y Vox. Ya calificada la iniciativa, el siguiente paso para es poner fecha para su debate en el Pleno, pero el PSOE no había avanzado su apoyo o no a esta propuesta. Tampoco se había manifestado sobre la del PNV de plantear una Comisión independiente, que se asemejaría más a la que lanzarán los socialistas.





De hecho, busca situarse como una mejor opción que una investigación parlamentaria, ya que un equipo cercano al presidente, Pedro Sánchez, habría llegado a la conclusión, después de estudiar casos similares en países cercanos, de que el Congreso no sería el lugar adecuado para llevar a cabo tal proceso. De este modo, los socialista no se sumarían finalmente a la iniciativa de Unidas Podemos, Esquerra y EH Bildu, por lo que esta no saldría adelante.





Los expertos que conformarán la comisión independiente propuesta por el PSOE no están aún elegidos, si bien desde el Gobierno han asegurado que además de representantes de la Iglesia, la Administración y las víctimas, tienen la idea de que haya, profesionales especializados, fiscales y psicólogos.