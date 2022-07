Posibles soluciones para combatir el dolor articular y muscular

Los dolores musculares y articulares pueden presentarse por muchas razones y en cualquier momento. Desde un mal descanso, hacernos daño puntualmente o una posición incorrecta, todo podría ocasionar molestias que nos afecten a diario. En estos casos, existen soluciones efectivas que pueden ayudar a combatir estas afecciones.

Los dolores en la espalda son más habituales de lo que pensamos, pero, en la mayoría de los casos, podemos utilizar productos y tratamientos tópicos para aliviar el dolor y la inflamación.

¿Qué es el dolor?

A lo largo del tiempo, la definición del dolor se ha ido modificando y actualizando, teniendo en cuenta las nuevas patologías y enfermedades. La International Association for the Study of Pain (IASP) indica que es una experiencia emocional y sensorial que se asocia a un daño específico.

Cada persona siente y experimenta el dolor de forma diferente, en función del grado de sensibilidad, el componente emocional y el tipo de lesión. Sin embargo, tenemos que saber que el dolor actúa como un mecanismo protector y nos avisa de que algo no está bien. No obstante, no siempre es fácil diferenciar entre el dolor articular o muscular, y el origen de dicha dolencia.

Los diferentes tipos de dolor

En la mayoría de los casos, tomar un analgésico, añadir una pomada o visitar al médico para que haga una revisión de la zona afectada es la alternativa más común, sin embargo, debes saber que hay varios tipos de dolor y diferentes maneras de combatirlos.

Según la afectación , tenemos que diferenciar entre el dolor muscular o articular. En el primer caso, afecta a uno o varios músculos y no presenta gravedad alguna. En cuanto al dolor articular se refiere, podemos añadir que aparece en alguna articulación y puede limitar el funcionamiento y movilidad.

Podemos encontrar diversas soluciones como Dolifaes, una nueva gama de productos con soluciones específicas formuladas para el cuidado de los músculos y articulaciones. Hay 2 productos dentro de esta gama que pueden ayudarte:

DoliFen

Se puede usar para paliar y tratar el dolor sufrido en situaciones como: contusiones, golpes, contracturas, distensiones, lumbalgias o torceduras.

Es un medicamento para el alivio del dolor e inflamación, en formato gel, dirigido a personas mayores de 14 años.

DoliCBD

Es una crema de uso tópico, adecuada para masajes, con Cannabidiol (CBD), aceite esencial de Romero y extracto de Árnica, que proporciona una rápida sensación de alivio y confort en músculos y articulaciones.