Justin Bieber pospone sus conciertos al sufrir una parálisis facial parcial

El cantante Justin Bieber tuvo que posponer este viernes su gira por Norteamérica tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, una extraña dolencia que provoca la parálisis parcial del rostro.





"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. La fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis completa en este lado de la cara", explicó el propio Bieber en un video subido a su perfil de Instagram este viernes.









El cantante canadiense pidió comprensión a todos los que "se sientan frustrados por las cancelaciones" de los conciertos.





"Obviamente, no soy capaz de hacerlo. Esto es serio, como pueden ver", argumentó.





Bieber ya había cancelado conciertos en Toronto y Washington D. C. y tenía agendadas dos noches seguidas en Nueva York la semana que viene.





"Volverá a la normalidad. Tomará tiempo, y no sabemos cuánto tiempo será, pero estará bien. Tengo esperanza, y confío en Dios, y confío en que todo esto es por una razón. Pero mientras tanto, voy a descansar", sostuvo.





El síndrome de Ramsay Hunt es una afección rara, causada por un virus, que infecta un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis de parte del rostro. Su tratamiento debe realizarse de manera urgente para evitar mayores complicaciones.





En marzo, su esposa, Hailey Bieber, fue hospitalizada debido a un pequeño coágulo de sangre en su cerebro.





La modelo explicó más tarde en un video de YouTube que se sometió a una cirugía.