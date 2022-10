El juez del caso Juana Rivas se querella por calumnias contra el abogado que la defiende

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, presentó una querella contra el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, por posibles injurias y calumnias del letrado, quien además fue sancionado por el Colegio de Abogados al afirmar públicamente que Piñar fue parcial.



Fuentes judiciales informaron ayer de que la querella recayó en el Juzgado de Instrucción 5 de Granada, que dio traslado de la misma a la Fiscalía para que informe sobre si debe o no ser admitida. Esta querella de Piñar, que condenó a Juana Rivas por sustracción de sus hijos menores, contra el abogado se conoce días después de que se hiciera pública la sanción de 45 días de suspensión que el Colegio de Abogados de Granada impuso a Aránguez, quien anunció la semana pasada que recurriría esta medida.



El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó hace pocos días el recurso de súplica que Aránguez presentó contra la inadmisión por parte del TSJA de la querella que Rivas formalizó por prevaricación contra el juez Piñar. El alto tribunal aseguró en un auto que la “imputación de motivaciones ideológicas a una resolución” no puede abrir “la puerta de la prevaricación, si la ideología no suplanta a la aplicación de la ley”.



La Sala Civil y Penal del TSJA ya había considerado que no existían indicios de la comisión de delitos de prevaricación judicial y contra la integridad moral que Rivas atribuía a Piñar, por lo que inadmitió la querella.

No obstante, el TSJA entendía que Rivas no debía ser multada con 5.000 euros, como sí había pedido el Ministerio Público por supuesto abuso de derecho.



Aránguez consideró ayer “una torpeza más” la querella por calumnias que Piñar presentó contra él, dado que entendió que ahora tendrá que explicar en un juzgado su actuación y podrá saberse si la vecina de Maracena (Granada) tuvo “un juicio justo”.



A través de un comunicado, el letrado dijo que cuando tenga notificación oficial de la querella, de la que supo por la prensa, podrá informar de forma detallada sobre su contenido.