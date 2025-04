Cuidado con este SMS que pide renovar la suscripción de Netflix antes de medianoche

“Su ultimo cobro ha fallado. Recuerde renovar su suscripción antes de las 00:00 para evitar el bloqueo de su acceso” (sic). Cuidado si eres uno de los usuarios que en los últimos días ha recibido este SMS en nombre de la plataforma Netflix, puesto que se trata de una estafa. Al mensaje de texto le acompaña un enlace fraudulento donde, supuestamente, el cliente puede realizar tal acción.

No es la primera vez que desde INFOVERITAS advertimos de mensajes que, como este, suplantan a la plataforma. Ante este tipo de situaciones, la compañía advierte que, en caso de recibir este tipo de contenidos sobre avisos similares al que se relata en este artículo que incluyen una URL que no se reconoce, nunca se haga clic en el enlace.

“Los estafadores solo pueden obtener información tuya si se la das. Por eso, no debes hacer clic en ningún enlace incluido en los mensajes ni responderlos”, indican.

Cuidado con este SMS que recuerda renovar la suscripción de Netflix, es un caso de smishing

Como sucede en este tipo de estafas, los delincuentes utilizan un gancho que para muchos usuarios resulta verosímil: renovar la suscripción a la plataforma, ya que el último cobro que se ha realizado ha dado error. Para solventar la incidencia, se insta al usuario a hacer clic en un enlace que acompaña al mensaje para poder así solventarla. No obstante, este tipo de mensajes ya deben hacernos saltar las alarmas, especialmente s no tenemos cuenta en la plataforma o esta no está a nuestro nombre. Otro indicio que debe hacernos sospechar es la URL. La fraudulenta es regulación-netflix.info. Como se puede observar, no guarda ninguna relación con la oficial: netflix.com.es.

Si se hace clic, redirige a una página web fraudulenta. Lo primero que solicitan a las potenciales víctimas es que demuestren que no son un robot. A continuación, solicitan los datos de acceso a la cuenta de Netflix, momento que aprovechan para hacerse con los datos de los usuarios. En esta página aparecen algunos indicios que, de nuevo, hacen saltar las alarmas. Los diferentes enlaces que aparecen en la página web, relativos a las condiciones de uso o a las cookies, no funcionan. hecho, faltan muchos apartados que sí están en la página web, como los términos de uso, la zona de prensa o los avisos legales, por citar alguno. Tampoco coindice el teléfono de contacto; en la página web fraudulenta aparece el siguiente: 1-844-505-2993, mientras que en la oficial el número es 900-759-106.

Además, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recomiendan a los usuarios que sospechen “si hay errores gramaticales en el texto”, como sucede en este caso, puesto que pueden haber utilizado un traductor automático para la redacción del mensaje trampa.

¿Es o no un SMS de Netflix?

En ocasiones, resulta difícil saber si la plataforma está o no detrás de estos contenidos. Por ello, la propia compañía ofrece en la página web de ayuda al usuario una clave fundamental: nunca te pediremos que compartas tus datos personales por correo o SMS. Esto incluye: números de tarjetas de débito o crédito, datos de la cuenta bancaria o contraseñas de Netflix. También puntualizan que nunca piden a sus usuarios que paguen a través de un proveedor externo o un sitio web de terceros.

Por tanto, si el SMS o correo incluye un enlace a una URL que el usuario no reconoce, aconsejan que no lo pulse ni haga clic en él. “Si ya lo has hecho, no introduzcas ningún tipo de información en el sitio web que se ha abierto”. Además, para evitar que otros usuarios caigan en la trampa, aconsejan reportar este tipo de mensajes.

Si es tarde para esto, lo más indicado es contactar lo antes posible con la entidad bancaria, así como cambiar lo antes posible la contraseña de tu cuenta de Netflix y de otras cuentas o sitios webs en los que hayas utilizado la misma dirección.