¿Cómo los códigos QR se han convertido en un blanco para los estafadores?

Escanear un código QR puede parecer una acción inocua y conveniente, ¿verdad? Sin embargo, ¿sabías que es importante estar alerta ante el riesgo de quishing? Este término, que combina "QR" y "phishing", puede poner en peligro tus datos personales y financieros. Si quieres saber cómo evitar esta amenaza digital, que está de moda debido al aumento de ataques en el último año, no puedes dejar de leer este artículo.



A continuación, te contamos en qué consiste esta técnica delictiva y cómo evitarla en la medida de lo posible.



¿Cuáles son los riesgos del quishing y por qué debes conocerlo?

¿Cómo es posible que algo tan práctico como un código QR sea utilizado para cometer estafas? Su capacidad para dirigirnos rápidamente a sitios web sin necesidad de escribir una URL completa. Este beneficio que, a priori, parece tan conveniente, también es una desventaja.



Como siempre los ciberdelincuentes van un paso por delante de la ley y se las han ingeniado para aprovecharse de la confianza y la rapidez con la que la mayoría de las personas escanean estos códigos sin pensarlo dos veces. Los estafadores saben de la facilidad de crear un código QR falso y posicionarlo por todas partes. En especial, en lugares estratégicos y donde hay mucha gente como lugares públicos, esperando a que un desprevenido usuario los escanee.



Al recibir un código QR, ya sea impreso en un cartel, en un producto o en un correo electrónico, la tentación de escanearlo para obtener más información o acceder a una promoción especial es irresistible para mucha gente. Otro motivo es el desconocimiento y sencillamente mucha gente escanea el código y no se da cuenta de que lo redirigen a un sitio web malicioso.



Y es que es en este momento de vulnerabilidad que los estafadores entran en acción ya que los lugares donde nos redirigen, a menudo, imitan a entidades legítimas para robar información personal y financiera.



La sofisticación de estas estafas ha alcanzado niveles alarmantes, y cada vez es más difícil distinguir un código QR legítimo de uno fraudulento. Y es que aunque no lo creas, estos códigos falsos están por todas partes desde cajeros automáticos, hasta la puerta de un banco, en el transporte público e incluso en las redes sociales.



Según datos de la compañía española especializada en la creación de códigos QR, QRFY más del 70% de las estafas de los últimos tiempos se ejecutan mediante la técnica de quishing.



¿Cómo podemos protegernos de estas trampas digitales?

La clave para evitar caer en las trampas de los códigos QR radica en la precaución y la educación. Aquí te dejamos algunos trucos y claves que nos dan los expertos de QRFY para aumentar tu seguridad digital y evitar este tipo de ataques.



• Verifica la fuente: Antes de escanear un código QR, asegúrate de que proviene de una fuente confiable. Si está en un lugar público, verifica que no haya sido alterado o reemplazado.

• Usa un lector de QR confiable: Algunas aplicaciones de escaneo de QR ofrecen protección adicional, como la verificación de seguridad del enlace antes de abrirlo.

• Evita proporcionar información sensible: Nunca por mucho que te insistan no ingreses datos personales o financieros a menos que estés seguro de la legitimidad del sitio al que te dirige el código QR. Piensa en los bancos, ¿a qué las entidades bancarias no te piden las contraseñas? Pues con esto es lo mismo.

• Mantén actualizado tu dispositivo: Asegúrate de que tu teléfono tenga instaladas las últimas actualizaciones de seguridad para protegerte contra software malicioso. Aunque tengas la última versión de Android o de otro sistema operativo, no dejes de instalar un software o algún programa de detección de amenazas informáticas.

• Desconfía de las ofertas demasiado buenas para ser verdad: Dicen que no dan duros a 4 pesetas. En otras palabras, si un código QR te lleva a una oferta que parece demasiado buena, probablemente sea una estafa.

• Usa herramientas seguras y fíate de los expertos. Siempre que puedas haz caso a las compañías y a la gente que sabe del tema para evitar convertirte en un blanco tentador para los ciberdelincuentes. Por ejemplo, empresas como QRFY han desarrollado soluciones del tipo códigos dinámicos que tienen la virtud de escanear constantemente las URL de destino y bloquearlas para evitar que entremos en ellas. Así, los usuarios tenemos un nivel de protección adicional a cualquier código QR que pueda resultar malicioso.



En resumen, los códigos QR son herramientas útiles que pueden facilitarnos la vida, pero como cualquier tecnología, también tienen su lado oscuro. Piensa que nadie está libre de esta amenaza, incluso aunque seas un usuario avanzado. ¡Recuerda, mantente alerta, sé cauteloso y sigue los consejos que te hemos contado y evitarás convertirte en la próxima víctima de este tipo de amenazas!