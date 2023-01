Cate Blanchett y Ana de Armas, candidatas al Óscar a mejor actriz

La australiana Cate Blanchett ("Tár") y la hispanocubana Ana de Armas ("Blonde") fueron nominadas este martes en la categoría de mejor actriz para la 95ª edición de los Óscar, anunció este martes la Academia de Hollywood.

El resto de finalistas en este apartado son Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams ("The Fabelmans") y Andrea Riseborough ("To Leslie").

Asimismo, Brendan Fraser y Austin Butler fueron nominados al Óscar al mejor actor.

Una categoría que compartirán con Collin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy, quienes también optan a este premio que se entregará el próximo 12 de marzo en Los Ángeles.