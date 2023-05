Boris Johnson espera el nacimiento de su octavo hijo

El ex primer ministro británico Boris Johnson será padre en las próximas semanas de su octavo hijo, después de que este viernes su esposa, Carrie Johnson, desvelara que está embarazada de ocho meses. Este será el tercer hijo del matrimonio, después de Romy, una niña que nació en diciembre de 2021, y Wilfred, nacido en abril de 2020.

Johnson, de 58 años, tuvo otros cuatro hijos con su antigua esposa Marina Wheeler: Lara, en 1993; Milo, en 1995; Cassia, en 1997, y Theodore, en 1999. El político conservador fue padre además de Stephanie en 2009, cuando era alcalde de Londres, fruto de una relación extramatrimonial con la especialista en arte Helen Macintyre, según se reveló después de que un juez permitiera en 2013 a la prensa divulgar detalles sobre esa aventura.

Johnson, que siempre evitó ofrecer detalles a los medios sobre sus hijos y su vida privada, admitió por primera vez en 2021, antes del nacimiento de Romy, que en aquel momento tenía ya seis hijos. Su actual esposa, Carrie, de 35 años, anunció hoy en su cuenta de Instagram que "un nuevo miembro del equipo llegará en pocas semanas".

"Me he sentido bastante agotada durante gran parte de los últimos ocho meses, pero no puedo esperar a conocer a este pequeño", agregó. "Wilf está muy excitado ante la perspectiva de ser hermano mayor otra vez y ha estado hablando de ello sin parar. Creo que Romy no tiene ni idea de lo que viene... ¡pronto lo sabrá!", dijo Carrie, antigua responsable de prensa del Partido Conservador británico.