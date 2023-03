Alegría confirma un “aumento” de conductas suicidas y acoso escolar en menores de edad

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, confirmó que existe un “aumento” y un “agravamiento” de las conductas suicidas en menores de edad vinculadas a problemas de salud mental y al acoso escolar y aseguró que están “dando respuesta” a este problema.



“A estas situaciones de acoso escolar les estamos dando respuesta. Es muy duro pensar que hay niños que no quieren ir al colegio por miedo al acoso o la agresión, esto no puede ser, es tarea de todos decir que basta ya”, subrayó Pilar Alegría, ayer, en respuesta a una interpelación de la diputada del Partido Popular (PP) Sandra Moneo.

Reproches del PP



La diputada popular calificó de “absolutamente insoportables” y “espeluznantes” los datos que indican un aumento del número de menores que intentan suicidarse en España y acusó a la ministra de Educación de no haber dado una respuesta al problema.



“Debería haber iniciado una ofensiva o es que el tema no le parece suficientemente relevante? ¿O es que su agenda como portavoz del PSOE no le permite ocuparse de lo importante?”, le espetó. Por su parte, la ministra de Educación se sintió “señalada” por la diputada Moneo tras referirse esta a su doble papel como portavoz de su formación política y ministra. “Usted y yo somos las dos mujeres y sabemos que somos capaces de hacer dos cosas bien con absoluta dedicación. No me señale usted”, pidió.



Alegría, lamentó las últimas “noticias absolutamente dramáticas” sobre suicidios e intentos de suicidio entre menores y aseguró que saben “claramente” que es una situación que “se está agravando con esa mayor aparición de problemas vinculados con la salud mental, con las conductas suicidas, con el acoso y otros fenómenos asociados”.

Causas y medidas



Además, la ministra indicó que este aumento de casos se agravó con carácter especial tras la pandemia de coronavirus y afecta en mayor medida a las familias vulnerables.



También advirtió Alegría del “mal uso y la omnipresencia” de las redes sociales que “multiplican las vías para ese acoso escolar”. “Reconocemos la seriedad de este problema y la necesidad de intensificar los esfuerzos para combatirlo”, abundó.



En este contexto, la ministra de Educación quiso poner en valor algunas medidas adoptadas como la creación de la figura del coordinador de bienestar que “se está poniendo a disposición de las comunidades autónomas desde una visión más heterogénea”; la actualización de la estrategia de salud mental, o el programa de cooperación territorial de bienestar emocional en el ámbito educativo que “ya se está desplegando en las comunidades”.

Estudio en camino



Además, la ministra avanzó que, por primera vez, el Ministerio de Educación aprobó con la Universidad de Alcalá realizar un estudio con más de 15.000 alumnos de Primaria para conocer su parecer, y que posteriormente se analizará en el observatorio de convivencia escolar.



En todo caso, a pesar de estos casos “dramáticos”, la titular de Educación defendió que las escuelas son “espacios seguros” y destacó el “esfuerzo importante” que están haciendo los centros educativos “en la medida de sus posibilidades” para prevenir el acoso escolar.



Por su parte, Moneo, pidió a la ministra de Educación que no haga “responsables a los profesores”, le recordó la dimisión de un equipo de docentes “por falta de recursos” y le reclamó un “protocolo ante suicidios”. “No dé la espalda a la comunidad educativa”, exigió la popular.

Estrategia antisuicidios

El PP pidió ayer a la ministra de Educación, Pilar Alegría, una “estrategia de Estado” antisuicidios para hacer frente al incremento de las conductas suicidas en la infancia y en la adolescencia, agravadas por el acoso escolar.

La diputada del PP, Susana Moneo, trasladó esta petición a la titular de Educación en el Pleno del Congreso, durante el debate de una interpelación urgente de esta formación sobre las políticas desarrolladas en el ámbito educativo para prevenir, detectar y atender los problemas de salud mental y las conductas suicidas.

En su intervención, Moneo citó varios casos de acoso escolar recientes que derivaron en suicidios o intentos de hacerlo y pidió la ministra que reaccionase y liderase una estrategia nacional para dar una respuesta contundente y coordinada al problema.