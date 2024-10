O realizador Juan Lesta pecha o Chanfaina cun taller de montaxe

“Despois da rodaxe, tesoira” é o nome do obradoiro que poñerá fin ao IX Chanfaina Lab, unha experiencia colectiva que cada ano fai do concello de San Sadurniño unha parada obrigada para os fanáticos da creación audiovisual. A derradeira proposta desta edición desenvolverase os sábados 9 e 16 de novembro na aula Cemit, na Casa da Cultura.



Aínda que estas citas pensáronse principalmente para os participantes do encontro audiovisual que se estreou en setembro, tamén están abertas a outras persoas que desexen iniciarse na técnica narrativa con imaxes.



O título do taller é revelador do seu contido, xa que unha das partes fundamentais do proceso da montaxe é a selección de material e, por conseguinte, tamén o é a renuncia ao que non é útil para o relato. Juan Lesta, director, realizador e artista visual recoñecido polo seu traballo no contexto europeo, será o encargado de explicar estas tarefas.



Así, a experiencia deste profesional ponse ao servizo da iniciativa, coa idea de que os asistentes leven as súas gravacións en bruto, ademais do seu propio portátil co programa de edición da súa preferencia, para analizalas e montalas baixo os consellos e técnicas transmitidas.



Os interesados en inscribirse nestas sesións, que se desenvolverán de 10.00 a 13.00 horas, deberán contactar con Carmen Suárez Nieto, responsable da aula, por medio do correo cemit.sansadurnino@xunta.gal ou no teléfono 616 016 793.



Aqueles que aproveiten o obradoiro para montar a súa peza para o Chanfaina Lab, deberán seguir os requisitos do encontro, que se lembraron aos participantes este mes por correo.



Entre outros aspectos, as obras, que nun principio está previsto que se estreen o 15 de febreiro, deberán enviarse como máximo até o 14 de xaneiro. Despois dunha semana, comezarán a difundirse por redes sociais. Terán que estar realizadas en galego e presentar unha duración aproximada de cinco minutos.