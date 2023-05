Tu especialista responde: Jerónimo Pardo Vázquez, Jefe de Servicio de Pediatría del Área Sanitaria A Coruña e CEE

Si se ha realizado una comida muy copiosa, se recomienda esperar y hacer la digestión antes de zambullirse, sin embargo la mayor incidencia de casos se producen en personas que se bañan tras haber tomado el sol durante un tiempo prolongado, o tras haber hecho ejercicio físico intenso. Por lo tanto, la causa principal del corte de digestión o hidrocución es la entre la piel y el agua, y no el proceso de la digestión de los alimentos. Por lo tanto la recomendación de no bañarse inmediatamente después de las comidas es una medida de

precaución. En general los niños no suelen realizar comidas muy abundantes y el proceso de digestión tras las comidas es de menor duración. Por ello la recomendación general sería que pueden bañarse tras las comidas, siempre que se introduzcan poco a poco en el agua o con una ducha previa para evitar cambios bruscos en la temperatura corporal y aconsejable siempre con supervisión de un adulto.

7. ¿Es recomendable llevar a los bebes y niños al fisiorespira?

Los bebés padecen cuadros catarrales muy frecuentes en primeros años de su escolarización. Estos procesos son producidos por virus respiratorios para los que no hay un tratamiento específico, aunque sí podemos aliviar los síntomas como la tos o la obstrucción nasal. Entre esos tratamientos se incluye la limpieza de las vías respiratorias altas (limpieza nasal) que hace que el bebé se encuentre más confortable.

Habitualmente con la limpieza nasal con suero fisiológico junto con mantener un adecuado estado de hidratación (ofreciendo líquidos de forma frecuente) es suficiente para que el proceso catarral se resuelva en unos pocos días. En algunos niños el cuadro catarral se prolonga más de lo habitual o sus padres no son capaces de realizar una adecuada higiene nasal; en estos casos debe ser valorado por su pediatra quien indicará si es necesaria alguna medida más de tratamiento como la fisioterapia respiratoria que intenta conseguir que el lactante movilice las secreciones respiratorias y así mejore su estado general.

8. ¿Los bebés que han ido a la guardería se inmunizan antes ?

Cuando un germen entra en el organismo de una persona, su sistema inmune se pone en funcionamiento. Genera unas células que se llaman linfocitos T. Y éstas se ponen a trabajar para intentar vencer a la infección. Tras esta primera fase, quedan en el cuerpo los llamados linfocitos T de "memoria". Son unas células que permanecen meses o incluso años en nuestro organismo. Se quedan preparadas para responder en un futuro si volviéramos a contactar con el mismo patógeno. Y si en un futuro el niño entra en contacto con el germen en cuestión, existe una defensa para vencer la enfermedad. Los lactantes y niños pequeños tienen un sistema inmune inmaduro y por tanto la respuesta del organismo a una infección es pobre a nivel de recuerdo y no es capaz de dejar linfocitos T de "memoria" suficientes para próximas ocasiones. Por ello los bebés que van a la guardería muy pronto no se inmunizan antes y además enferman con mayor frecuencia.

9. ¿ Cómo tratar la diarrea vírica en los lactantes ?

Las gastroenteritis son producidas frecuentemente por virus y pueden provocar síntomas como diarrea, dolor abdominal intermitente, vómitos y fiebre. No todos los niños con gastroenteritis tienen todos los síntomas a la vez. El tratamiento es administrar el suero de rehidratación oral que se dispensa en farmacias en tomas frecuentes, al menos cada vez que el niño realice una deposición, para evitar la deshidratación. No es necesario dejar de darle los alimentos que el niño tome habitualmente; especialmente es aconsejable que siga con lactancia materna si fuera el caso. Los preparados de rehidratación oral de fabricación casera no son aconsejables ya que la composición de sales minerales no es la adecuada a las necesidades del niño. Tampoco las bebidas isotónicas comerciales que suelen tener exceso de azúcar y escasa cantidad de sales minerales