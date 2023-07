En busca de la erradicación de la hepatitis: tipos, transmisión y conocimiento

La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Un problema de salud pública que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pretende erradicar en 2030. Se estima que, en todo el mundo, 325 millones de personas sufren hepatitis B y/o C.

No son los únicos tipos. Las cinco cepas principales del virus de la hepatitis son las de los tipos A, B, C, D, y E, aunque también se contemplan el tipo F y G. En Galicia, la situación es similar a la del resto del estado.

“Cuando hablamos de hepatitis aguda, las dos más frecuentes son la hepatitis A y sobre todo la E, la gran desconocida para muchas personas pero que hoy en día es la causa más común de hepatitis vírica aguda. Ambas tienen la peculiaridad de que no se cronifican (aunque la hepatitis E lo puede hacer en personas inmunodeprimidas). Por el contrario, las dos principales causas de hepatitis crónica son las causadas por el virus B y el C” explica Francisco Suárez López, especialista en Aparato Digestivo y jefe de Sección de Hepatología del CHUAC.

Todas ellas causan enfermedad hepática, pero se diferencian en importantes aspectos. En los modos de transmisión que pueden ser por vía feca-oral, transmisión sexual, percutánea, perinatal, horizontal o parenteral dependiendo del tipo, en la gravedad de la enfermedad y en los métodos de prevención: vacunación, higiene y precaución ante fluidos de otras personas.

La OMS estima que el 78 % de los casos de cáncer primario en hígado y el 57 % de casos de cirrosis hepática son debidos a infecciones por hepatitis virales, especialmente, del virus B o C.

Hepatitis C: detección y cura

La hepatitis C es una infección que cursa de forma asintomática hasta un estadio avanzado. Jesús Fargas es presidente de la Asociación de pacientes hepáticos de la Comunidad de Madrid (AHEMAD) y descubrió que padecía hepatitis tipo C de “casualidad”. “Me alertó un análisis clínico. En la propia empresa nos hacían análisis rutinario y en uno de ellos se observó una alteración de las transaminasas, valores que indicaban un daño hepático. A partir de ahí se me empezaron a hacer pruebas específicas de la hepatitis” reconoce Fargas.

Hace unos años, llegar al diagnóstico era un proceso complicado para el paciente, ya que necesitaba numerosas consultas y analíticas para verificar la infección activa. No sucede hoy en día: “Con una única analítica podemos concluir el proceso diagnóstico y alertar al médico sobre la necesidad de derivar al paciente a los servicios hospitalarios responsables de su atención” explica el facultativo.

Dentro de la estrategia para la eliminación de la hepatitis C, Galicia fue pionera en establecer un cribado entre la población en el rango de edad de 40 a 69 años con el objetivo de detectar el virus.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, compadeció el pasado viernes, con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis los resultados de los cinco primeros meses de cribados: detectaron de forma precoz 38 casos positivos después de más de 30.000 analíticas que podrán comenzar con un tratamiento con una efectividad demostrada superior al 95%.

Impacto en la sociedad y en aquellos que la padecen

La Federación Nacional de Enfermos Trasplantados y Hepáticos (FNETH) y Apoyo Positivo lanzaron una campaña de concienciación sobre la enfermedad, también en el Día Mundial contra la Hepatitis, denominada ¿Has metido tu salud en la maleta? para desmentir algunos mitos y educar en salud a la ciudadanía.

“Quizás la población tiene algo más de información sobre la hepatitis B, desde que se incluyó en el calendario infantil de vacunación, o sobre la hepatitis C gracias a los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para su erradicación. Pero hay un desconocimiento casi total acerca de otras hepatitis virales como la hepatitis Delta, y sobre sus consecuencias y su impacto en la salud” señala la presidenta de FNETH, Eva Pérez Bech.

El diagnóstico repercute en diferentes aspectos de la vida de los pacientes. Especialmente a nivel social en este caso, donde la enfermedad llegó a ser altamente estigmatizadora por asociarse con el consumo de drogas o alcohol y por desconocimiento en cuanto a los modos de transmisión.

“El grueso de la población no sabe que las hepatitis se pueden transmitir por prácticas sexuales u otro tipo de prácticas relacionadas con fluidos transmisores (como el pinchazo de una aguja)” explica Jorge Garrido, CEO de Apoyo Positivo.

El doctor Suárez también incide en este aspecto: “Recuerdo a una paciente que al curarse de la hepatitis C me comentó que por fin podría besar a sus nietos sin miedo, a sabiendas de que el virus no es trasmisible por esta vía” señala.

El número de muertes por hepatitis vírica en España en el año 2021 fue de 435, lo que supuso un descenso de algo más de 40 fallecimientos con respecto al año anterior. Algo que refrenda la tendencia observada en los últimos años.