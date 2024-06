Fernanda López | “Tenemos siete áreas sanitarias en Galicia y nunca hubo más de una mujer al frente de ellas”

Apenas lleva unas semanas como máxima responsable del Área Sanitaria de Ferrol, que engloba los hospitales y centros de salud de Atención Primaria de la comarca, pero Fernanda López Crecente no ha recalado en un hospital extraño, ha vuelto a la que fuera su casa durante cinco años, en una de las épocas más complicadas de la historia del sistema sanitario como fue la pandemia del covid.

Aquí dejó grandes amigos y profesionales. Con todos trata de reunirse ahora, haciendo malabares para que las horas del día le alcancen para todo lo que tiene previsto hacer. Así pues, conocemos un poco más a la persona que se encargará de la gestión y gerencia del Área Sanitaria de Ferrol en sustitución de Ángel Facio Villanueva –quien ostentó el cargo durante 12 años–, y que bajo su batuta siga mejorando la calidad asistencial en la zona.

¿Cómo están siendo estas primeras semanas de vuelta a Ferrol?

Pues como ya dije el día de mi presentación, está siendo muy agradable el regreso, porque ya conocía a mucha gente, teníamos un relación muy estrecha de compañeros y por lo tanto llegar aquí fue como volver a casa, pasé aquí cinco años, en la época del covid, y eso unió mucho. También vengo con mucha ilusión porque la gente aquí tiene muchas ganas de seguir mejorando, tanto en el trato con los pacientes como entre profesionales... Ahora estoy intentando conocer al máximo como está la situación, el hospital y la atención primaria y empezar a trabajar viendo y conociendo las inquietudes de los profesionales y creando grupos de trabajo y de opinión para ir cambiando las cosas y mejorar, porque hay que adaptarse cada vez más a la nueva forma de hacer medicina, enfermería y también a los nuevos tratamientos, que cambian rápidamente.



¿A qué cambios se refiere?

Tenemos muchísimo apoyo de la tecnología para mejorar los procesos y también es cierto que evolucionan los tratamientos y pruebas complementarias, todo hay que encajarlo, no hacemos lo mismo hoy que hace treinta años por eso la forma de trabajar tiene que ser diferente. Ese es el valor que aportamos los gestores, ayudando en la organización, tanto en lo tocante a los profesionales como para los circuitos de los pacientes, lo que permite que seamos accesibles, cómodos.

¿ Se ha encontrado algo con lo que no contara?

Llevo poco más de tres semanas, pero cuando accedes a puestos organizativos y de gestión, porque aunque esta es la primera Área Sanitaria en la que ejerzo de gerente, sí estuve en otros puestos mucho más técnicos y por experiencia ya sabes que vas a encontrar muchísimas novedades, no deberías tener sorpresas porque a eso vienes, a conocer y ver como están las cosas, y sabes que las situaciones organizativas son complejas, que cada hospital es diferente, con sus peculiaridades y lo suyo es tratar de ver esas particularidades y adaptarte para mejorar, en ello estamos.

¿En qué está incidiendo en estas primeras reuniones?

Lo que estamos haciendo en estas tres semanas que llevo de gestión es aunar esfuerzos para que todas las áreas vayamos a una y los pacientes puedan tener las mismas oportunidades en todas ellas, eso debe ser común en Galicia y también en todo el país, creo que eso es esencial. Si hay diferentes oportunidades desde luego hay que ponerse a trabajar para que eso no ocurra. Hay profesionales muy buenos en todas las áreas y si se necesita apoyo de otro hospital tiene que ser equitativo para cualquier paciente. Supongo que es habitual que los gestores siempre busquen que sus pacientes, los de su área, tengan las mismas oportunidades.

¿Siguen siendo pocas mujeres las gerentes?

Bueno, seguimos siendo pocas mujeres en cargos de gestión y dirección. Tenemos siete áreas sanitarias y nunca hubo más de una mujer al mismo tiempo como máxima responsable. Normalmente son siete hombres, y a veces son seis mas una, es un reto que está ahí todavía. Nosotras también debemos dar ejemplo y aceptar estos puestos que a veces, tal vez fruto de demasiada reflexión, los dejamos pasar. Yo creo que si hubiéramos visto más ejemplos en el pasado nos atreveríamos más asumir este tipo de retos. En los puestos en los que estuve antes, la dedicación también fue muy intensa porque eran puestos muy técnicos. Cualquier cambio has de pensarlo, por el cambio familiar de amigos...

¿En su caso lo pensó mucho?

Bueno yo vivía en Oleiros e iba a Santiago y ahora a Ferrol, el haber estado aquí antes también me facilitó mucho la decisión de venir, pero obviamente le di vueltas, es lo normal. Hablo con compañeras que nos dedicamos a la gestión y coincidimos en que tal vez este tipo de cambios nos los pensemos más que los hombres por la costumbre, y tal vez por eso de que nos exigimos mucho y nos exigen mucho también.

¿El Plan director, cómo va?

Yo creo que lo más complicado ya se ha hecho, que es el traslado de los servicios para poder ejecutar después las obras, y se hizo muy bien porque no repercutió nada en la asistencia a los pacientes y eso es muy complejo. Hay que tener en cuenta que mover un servicio implica a todos, la parte de ingeniería, la facultativa, la de enfermería, obras, medios económicos y humanos, en definitiva, ahora, con lo más complicado ya listo lo que tengo que tenemos que ver es en qué situación está y empujarlo. Tenemos reuniones constantes y vamos a ir empujando como en cualquier obra en casa, que pueden surgir inconvenientes, aun cuando están bien planificadas, pero por ello hay que estar ahí encima.

¿Hace unos días un vecino de Ferrol, Fran Quintás contactó con nosotros porque lleva más de un año esperando por un TAC, cómo es posible eso?

Esto responde al ajuste de la demanda y los profesionales. En toda demanda hay una lista, como pasa con el tema quirúrgico, en la que se prioriza lo más importante y lo que es más necesario para sacar adelante el diagnóstico. Ahora mismo estamos revisando ese tema y haciendo lo posible para ver cómo se agilizan plazo... La plantilla está muy ajustada debido a una serie de permisos y ausencias y estamos intentando solucionar ese tema para cubrir la plantilla al tiempo que revisamos para hacer más con la gente de la que se dispone. Se trata de un problema puntual, esto va por ciclos y a veces coincide que varios profesionales no están disponibles y ajustarlo a la demanda... en ello estamos.

¿Sigue habiendo falta de personal en todos los ámbitos?

Hay servicios más delicados que otros, en cuanto a radiología tenemos problemas no solo aquí en el área, es algo general. Hay servicios que crecen mucho en poco tiempo, hay que darse cuenta que cuanto yo hice la residencia de familia no había resonancia, ahora hay más pruebas, informes, más aparatología, los servicios deben crecer muy rápido y las máquinas son más sofisticadas y se hacen más cosas que antes y ajustar las plantilla a todo esto es complejo. A veces hay que ajustar los circuitos y la organización y priorizar lo importante a nivel global. A nivel puntual también hay que priorizar situaciones de desajuste, ahí es dónde debemos intervenir nosotros, los gestores.

¿Qué importancia tiene la investigación en el Área hoy?

Mucha. Cada vez hay más inquietud por parte de los profesionales, además de que se trata de una parte inherente a la profesión sanitaria, porque tanto la investigación como la docencia te estimulan a trabajar con más calidad porque estás siendo partícipe de la evolución y la participación y formación de profesionales y eso es estímulo para formarte más y estar al día en los dos ámbitos.

¿Cómo cambió el covid, que usted vivió aquí, el Área Sanitaria?

Yo creo que todas las crisis tanto en sanidad como en otros ámbitos te ayudan a avanzar, siempre. Lo ves con la aparición de diversos inventos, nuevas vacunas o medicamentos, servicios... Se avanzó muchísimo en microbiología, a nivel asistencial, en enfermería también se evolucionó. Luego sí que nos ayudó mucho el ver que todos somos imprescindibles en todas las categorías, se trabajó codo con codo... Sí que hubo momentos complicados, el típico bajo que llegaba tras el esfuerzo vivido y la intensidad de las jornadas... Pero me quedo con los momentos en los que nos ayudábamos unos a otros, complementándonos... fue una experiencia muy dura porque a nivel de organización y gestión fue muy complicado, tuvimos que modificar y mejorar rápidamente los sistemas de información, por ejemplo, la coordinación con las unidades de Atención Primaria que estaban en primera línea y entre todos tuvimos que trabajar muy unidos, era algo nuevo, juntos teníamos que buscar respuestas, apoyados por microbiología, claro. En definitiva fue una situación muy, muy compleja, intensa que nos ayudó mucho que no deberíamos olvidar, tampoco la población, sobre todo ahora que estamos en un momento delicado, hay que recordar la importancia de la mascarilla, formarnos en la prevención y aprender, todos debemos tener claro cuándo usar la mascarilla, que eso no se pierda.

Ese sistema de trabajo, esa unión, ¿pervive hoy?

En los primeros momentos nos vimos un poco solos, pero después participamos todos en una cadena. Los flujos de trabajo se mantienen y se perfeccionan, se afianzaron y se crearon otros nuevos para hacerlos más sólidos, a nivel de investigación también fue una revolución.

Cuando Ángel Facio le dio la bienvenida hizo alusión a su pasado rebelde, ¿a qué se refería?

Bueno, en general los profesionales y los humanos tenemos distintas formas de ver las cosas, tiene que haber de todo en un grupo. Se puede decir que en mi trayectoria profesional me suelo caracterizar por mi empeño, a veces por ser un tanto inconformista. Recientemente en el acto de entrega de premios de innovación felicité a los no conformistas porque yo creo que gracias a esos que no se conforman el mundo avanza, hay que ser un tanto inconformistas, pero, eso sí, trabajar siempre en equipo, solos no somos nadie. Tu puedes ser un profesional excelente, pero cuando estás con un paciente sabes que después va a precisar de pruebas, va a ser intervenido por alguien, va a volver, y toda esa cadena tienes que protegerla, y eso cómo se hace, pues conociendo a todo el equipo que te acompaña y trabajando de forma conjunta con todos ellos.

¿Cómo está siendo ese trabajo de estas primeras semanas, cómo es el su día a día?

Hay un equipo directivo que estamos conformando, algunas personas ya estaban y otras se van incorporando y entre sus miembros hay una relación directa a diario. Con el resto de profesionales del área lo que se está haciendo ahora son reuniones de mandos intermedios, jefes de servicio, supervisores... para transmitirles un poco la filosofía de trabajo y la forma de trabajar, también para que nos conozcamos mejor todos y para que ellos nos transmitan inquietudes. Y esto tanto en el área sanitaria como el área económica y de recursos humanos.... Estos contactos permiten conocer sus propuestas, ellos son los que mejor conocen lo que está funcionando o no, ellos van haciendo la radiografía. Eso es lo que debemos trabajar y para eso haces grupo y vas organizando.

¿Y cuál es esa filosofía de trabajo en la que les hace hincapié?

El buen trato y relación entre ellos y con los pacientes, solo con eso se avanza, si estas en un equipo en el que estás cómodo las cosas van bien. Entre todos es mucho más fácil, si sabes que tus inquietudes se escuchan y que lo que detectas entre todos lo vamos asumiendo las cosas marchan... Los procesos organizativos tienen que estar bastante consolidados, no son fijos... siempre toca cambiar y no te pueden decir cosas como que siempre se hacía así, no es que antes no funcionara bien, solo que hay que adaptarse y eso solo se logra escuchándonos.

¿Algo que desee mejorar?

Los circuitos y la comunicación entre Atención Primaria y la hospitalaria, creando canales bidireccionales muy cercanos, que cuando el paciente se va de alta se mantengan las comunicaciones cercanas y fluidas.