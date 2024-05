Fernanda López Crecente, presentada como nueva responsable del Área Sanitaria de Ferrol

Besos, abrazos, aplausos, risas y hasta alguna lagrimilla se dejó ver ayer en el acto de presentación de la nueva gerente del área sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente. Un evento que finalmente, se convirtió más en un acto de despedida que de llegada, ya que el momento se aprovechó para decir adiós también a quien dirigió el área sanitaria local en los últimos doce años, al doctor Ángel Facio Villanueva. Con él se cierra una etapa histórica en la que la comunidad médica debió hacer frente, nada menos, que a la irrupción del virus del covid y, con otro grado de incidencia, al proceso de renovación y ampliación del complejo hospitalario, que deja en marcha en plena fase de ejecución.



El acto, presidido por el conselleiro de Sanidade, el ferrolano Antonio Gómez Caamaño, contó con la presencia de la delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros; el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada y también de parte de los responsables de las diferentes áreas médicas del CHUF, personal médico y de servicio, que quisieron arropar tanto a la recién llegada Fernanda López como a Ángel Facio.



Durante su intervención el conselleiro de Sanidade recordó que él es de Ferrol y “yo quiero lo mejor para los ferrolanos, y sé que Fernanda va a ser lo mejor para todos”. Cabe destacar que algunos de los presentes se preguntaban ayer por el motivo por el cual si el conselleiro quiere lo mejor para esta área apuesta por llevarse a Facio a la zona sanitaria más importante de Galicia, ya que si requiere de él para esa meritoria labor es que reconoce su trabajo y por lo tanto no premia a Ferrol con su decisión, aunque tal vez sí a Facio.



El máximo responsable de Sanidade recordó a los presentes que Galicia tiene un sistema de salud de “primerísimo nivel, del que hay que estar orgulloso, debemos recuperar la sensación de pertenencia a la sanidad pública gallega”. También habló de un pacto a tres bandas para lograrlo, teniendo en cuenta a la administración sanitaria, a los profesionales del área y a la población. “Debemos tener claro qué Sanidad queremos para nuestros hijos y nuestra principal herramienta de trabajo es hablar..”, aseveró. Gómez Caamaño también aludió al hecho de que “en este mes que llevo en el cargo no he parado de hablar con unos y otros y es sorprendente la cantidad de grandes ideas que tienen los profesionales de la medicina”.



También insistió en la necesidad de lograr una sanidad pública basada en una interacción real entre la atención primaria y la hospitalaria y en la necesidad de adaptar el sistema sanitario a las necesidades reales, también recordó que con una población cada vez más envejecida y pluripatológica es preciso cuidarla de la mejor forma. Así, apeló a la necesidad de poder “ofrecer una sanidad pública de calidad orientada a los resultados de salud de la población, no de las listas de espera, orientada a que se cuide a esa población e también a quienes cuidan de esos pacientes”.

También consideró que hay que “proteger a todos los profesionales del ámbito sanitario y hacer que los médicos trabajen de médicos”, eliminando cuestiones burocráticas que saturen.

Especial énfasis puso en la necesidad de devolverle el prestigio a la Atención Primaria y a la figura del médico de familia, “puesto que son ellos los máximos protectores de la salud de los ciudanos”.

Sobre los nombramientos Gómez Caamaño sostuvo que no le costó convencer a Fernanda pero que con Ángel, muy vinculado a la ciudad, le costó mucho más. “No es para menos va a enfrentarse a un miura como es el área sanitaria de Compostela y Barbanza, y el lleva muchos años aquí, es un ferrolano más en esta ciudad”, destacó.

Fernanda López Crecente durante su intervención

Fernanda López: “Vuelvo a mi casa”

Fernanda López arrancó su intervención recordando su paso por Ferrol y la apuesta de Ángel Facio por ella entonces para ocuparse del puesto de directora de procesos de soporte. “Me han llegado muchos mensajes de gente de aquí, gracias a todos, es tranquilizador volver a casa y ser tan bien recibida sobre todo al llegar a un puesto como este”. La nueva responsable aseguro que esta área y sus profesionales “te acogen desde el minuto uno, te impregnas de todo desde el primer instante, en las reuniones de equipo, docencias, celebraciones... por eso aprovecho para agradecer a todos los profesionales con los que ya trabajé -estuvo cinco años en Ferrol- y los que trabajaré desde ahora y también al conselleiro por que “me ha ofrecido la mejor área para mí, tal vez más desconocida, pero muy pionera y luchadora, pero sobre todo ordenada e integradora, gracias por enviarme aquí y darme la confianza”.

El rumbo a seguir, dijo, será paralelo al del conselleiro y su apuesta por recuperar la alegría de la profesión, aquella que, recordó, tenía mi padre, un médico de familia de un pueblo lucense, que trabajaba de sol a sol con la mayor de las alegrías y que esa alegría redunde en el paciente siempre

Facio y Martina

Ángel Facio: “Ferrol es mi historia, ser gerente del área sanitaria es lo mejor que he hecho en toda mi vida”

Tras la presentación de la nueva responsable del área sanitaria ferrolana, Ángel Facio arrancó su intervención agradeciendo tanto a Fernanda López como a Antonio Caamaño que le permitieran estar presente en el acto de bienvenida a la primera para poder despedirse. “En Ferrol despedirme de cada uno me costará un par de semanas, en Santiago hacer eso ya sería inviable”, comentaba en alusión al cambio de tamaño de la nueva área médica que dirige oficialmente desde el pasado martes 14 de mayo.



También recordó que hoy por hoy es un “ferrolano más, después de 31 años aquí...y sí, como bien me recuerdan algunos, he envejecido aquí, aquí hice mi residencia, vi nacer mi especialidad aquí, he trabajado de médico de Atención Primaria, Urgencias, Investigación y Calidad, he sido subdirector de servicios centrales, miembro del equipo directivo y, finalmente, he ejercido de gerente, lo mejor que me ha pasado en mi vida, Ferrol es mi historia”.



También quiso reivindicar la labor de los equipos directivos. “Todos sabemos que lo que no se ve necesariamente no tiene por qué no existir. Nos ha tocado hacer grandes esfuerzos, en equipo actual ha hecho y está haciendo un trabajo extraordinario y no sabéis la dedicación que tiene, ojalá yo tuviera la mitad que ellos”.



Recordó que la Sanidad tiene muchos retos por delante. “Pero hay mucha gente muy comprometida, en pandemia pude comprobar como servicios que pasan más desapercibidos como puede ser Suministros, nos han salvado con su esfuerzo y sacrificio hoy quiero recordar esas pequeñas cosas”. También agradeció “el trabajo de servicios de las urgencias, hospitalaria y primaria, de los servicios centrales, que parecen lejanos pero han estado tan cerca, centros de salud... el trabajo de todos y cada uno de vosotros, que con vuestro ejemplo me dais fuerza para todos los retos que me esperan ahora”. Así, añadió que “esta área ha demostrado que cada paso, aunque nos cuesta, lo conseguimos entre todos”. Asimismo, hizo hicapié en el hecho de que “si yo me voy a un lugar de referencia es por vuestro trabajo, no por el mío”.



Facio Villanueva insistió en que “me voy para la segunda área sanitaria de Galicia, dejo la primera aquí, y esto os lo digo a vosotros, no lo contéis... eso sí, mi trabajo en Santiago y Barbanza será situar el área como la primera de Galicia y eso no lo veáis como una deslealtad a Ferrol sino como mi compromiso con la Sanidad gallega, que creo que está acreditado”.



También dejó una reflexión: “Debemos ser más empáticos, las asociaciones de pacientes tienen mucho que decirnos, hay que darle una vuela a eso”.



Para el final dejó la parte más emotiva, el agradecimiento a su mujer y sus dos hijos y el recuerdo a quien durante mucho tiempo fue su mano derecha, Silvia Rodríguez Dapena, fallecida en 2022, directora asistencial y con quien trabajo mano a mano durante años. Ese momento más sensible se rompió con un fuerte aplauso y su despedida al grito de "Ferrol Mola", como ya hiciera días atrás el propio conselleiro Antonio Gómez Caamaño.