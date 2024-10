Diego Calvo insta al Gobierno a “pór a Ferrol ao mesmo nivel que o resto” en movilidad

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, reclamó ayer en el transcurso de las Conversas no Parador organizadas por el Club de Prensa, que “Lugo e, sobre todo, Ferrol non queden atrás no desenvolvemento da mobilidade ferroviaria”.



Calvo recordó que, de las siete ciudades, la naval es la única “que non ten nin sequera convenio para a estación intermodal” y que el Corredor Atlántico “non pode ser menos que o Mediterráneo”, además de reclamarle al Gobierno “información continua”.



El conselleiro se refirió a la “urxencia” de modernizar la línea con A Coruña y recordó que se está perfilando un estudio pormenorizado de las necesidades para este medio de transporte en relación con Ferrol. En todo caso, insistió en que la conexión con la urbe herculina “non pode levar máis de 50 minutos”, media hora menos que en la actualidad.



Sobre el Corredor Atlántico, Calvo recordó que en un primer momento el Ejecutivo central había excluido a Ferrol, una situación que limitaría “as oportunidades de crecemento do porto e de captar novos tráficos”. Para ello es necesario aumentar la capacidad de la red ferroviaria a través de apartaderos que le den fluidez al movimiento de trenes o la corrección de las pendientes para abaratar los costes. Por último, Calvo pidió un impulso para que FEVE funcione como un tren de cercanías “real”.



Además, Calvo se refirió a la huelga del personal de Maitours –que lo aguardaba en la entrada– asegurando que “se trata dun conflito laboral entre a empresa e os traballadores. E eu podo dicir que me puxen en contacto coa empresa para que o solucione”.



Cidade do Deporte

El conselleiro de Presidencia también se refirió a los proyectos compartidos con el actual ejecutivo municipal y se refirió especialmente al que es de su competencia, la “Cidade do Deporte”, dotado con nueve millones, y también “Abrir Ferrol ao mar”. “A entrada á cidade cambiará radicalmente –xa o está facendo– e, con ela, a percepción da xente”.



Calvo también hizo alusión a la “loita” que supuso la creación de una delegación territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol e iniciativas como el Rexurbe o los Proxectos Industriais Estratéxicos en As Pontes y Mugardos, aunque lamentó que “sempre haxa quen se opoña aos novos proxectos, pero sempre son os mesmos”.



En cuanto a la AP-9, el conselleiro pidió primero su traspaso para analizar después el rescate, que se situaría, dijo, entre los 900 millones “do estudo que lle encargou o BNG a un dos seus” (Aymerich) y los 1.200-2.000 del que encargó la Xunta a una consultoría y que tiene una horquilla tan grande porque depende de la negociación con la concesionaria actual.

Pendientes del Ministerio por los juzgados

El conselleiro de Xustiza aseguró ayer que siguen a la espera de la respuesta del Ministerio –que es el competente en la creación de nuevas unidades– a la solicitud conjunta de la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de un juzgado de violencia de género comarcalizado y otro –el tercero– de lo Social. En el caso de que los concedan –los dos o uno–, Calvo reconoció que Xustiza tendrá el problema de la insuficiencia de espacio en el edificio actual. “Falaremos co Concello para a cesión dun terreo ou para valorar outra actuación”, avanzó.