Vila do Libro se despide con una exitosa participación de más de 2.000 personas

El festival literario Vila do Libro, que se celebró el pasado fin de semana en Pontedeume, cerró sus puertas con más de 2.000 personas participantes, según las estimaciones del Concello eumés.



Esta asistencia se percibió en todas las actividades programadas a lo largo de las tres jornadas del festival, desde coloquios o charlas hasta conciertos en el Coliseo. Así lo destació el alcalde, Bernando Fernández, quien no dudó en indicar que esta propuesta “diferénciase do prototipo de festival literario, cunha ampla e variada programación que sorprendeu ao público”, agradeciendo, además, tanto a asociaciones como a comerciantes y ciudadanía en general “a súa complicidade en facer de Pontedeume a capital galega do libro”.



La propuesta, como resaltó el regidor local, sirvió también para “recuperar espazos habitualmente pechados ao público co fío conductor da literatura”. Se aprovecharon, de este modo, siete espacios, de los que tres se transformaron en librerías, uno en espacio de lectura y tres en establecimientos ficticios de venta de libros.



Siete apartados de ambientación en la calle completaron el ambiente de la villa como un espacio con el libro como protagonista indiscutible.



De este modo, la concejala de Cultura, Alejandra Bellón, hizo hincapié en que “Vila do Libro é especial pola súa variedade no programa, que trascende a literatura e chega a todos os ámbitos culturais”.

Así, la edila resaltó “a boa acollida por parte de comerciantes e hostalería eumesa nesta fin de semana, co positivo impacto económico que supuxo para ambos sectores”