Acuerdo entre Gobierno y Pontedeume para unas fiestas de verano más seguras

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, presidieron este viernes la Xunta Local de Seguridade en donde repasaron el mecanismo de seguridad de cara a las fiestas de verano.

Una de las citas que mayor número de personas congregará serán las fiestas de San Roque. “Imos reforzar o dispositivo coa presenza da Unidade de Seguridade Cidadá, Garda Civil de Tráfico para apoiar en carreiras, e unidades de paisano para patrullaxe”, indicó Rivas en relación a la demanda del Concello.



En el encuentro se abordó también la tasa de criminalidad de la localidad, que se sitúa en 24,2 delitos por cada 1.000 habitantes, 13 puntos por debajo de la media provincial.

Cedida



Además, en su intervención la representante del Ejecutivo central animó al Consistorio eumés a continuar con la colaboración en el sistema VioGén de protección de víctimas de violencia de género, una medida de la que Pontedeume forma parte y a la que se han adherido ya 23 municipios coruñeses.



“O Goberno está enfocado en traballar sen descanso para protexer a cada unha das mulleres que están dentro do sistema VioGén, son 2.404 motivos para redobrar cada día o noso compromiso”, aseveró Rivas.

La subdelegada aprovechó su intervención para hacer un llamamiento “a non darlle as costas aos comportamentos violentos e machistas”.