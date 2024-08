Espíritu olímpico y corazón rural en las parroquias de Couzadoiro

El que más y el que menos ha fijado su mirada en este 2024 en París, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Pero no es necesario apuntar tan lejos para disfrutar de pruebas deportivas en las que, además, se puede tomar parte. La entidad vecinal de Couzadoiro impulsará el 7 de semptiembre la décima edición de sus Olimpiadas Rurais, una cita que nació con carácter reivindicativo y que se ha consolidado como una de las propuestas más originales para dinamizar el rural.



“A idea xurdiu cando naceu tamén a asociación de veciños, pola reclamación que fixeramos dos montes comunais. Sempre quixemos facer actividades diferentes e vimos unha experiencia que fixeran en Xermade e gustounos a idea. Empezou sendo algo case entre veciños e co paso do tempo foi medrando. A proposta gustou moito e o atractivo que ten para a xente é que hai a posibilidade de participar, de non ser un mero espectador”, explica el presidente de la AVV de Couzadoiro (Ortigueira), Fran Balseiro.

Jorge Meis



Esta jornada cargada de adrenalina, en la que las protagonistas son diferentes disciplinas vinculadas al mundo rural y a sus trabajos o actividades –carreras de carretillas por parejas, subida al eucalipto, tiro de cuerda, corte con tronzador o lanzamiento de cestos, entre otras– nació también con la intención de recuperar una antigua fiesta local: a Festa da Virxe de Loreto. “Comezamos facéndolle unha pequena homenaxe cunha misa. Despois temos sesión vermú [a cargo de Os netos do escribano] e unha comida popular”, comenta Balseiro.



En esta ocasión el menú será a base de paella, jamón a la sidra, postre y bebida. El coste para los socios de la entidad es de 20 euros –25 para el resto–. Los interesados en acudir deben anotarse previamente, hasta el 4 de septiembre, en alguno de los siguientes teléfonos: 659 896 886, 649 178 619 o 620 316 723. “Moita xente tamén trae a súa propia comida, incluso a merenda, e distintas familias e grupos de amigos sentan alí baixo as maciñeiras”, apuntan desde la entidad vecinal, remarcando el carácter familiar e intergeneracional de la cita ortegana.

Jorge Meis



Después de los propios juegos rurales olímpicos, la cena y los conciertos pondrán el broche final a la jornada. “Para a cea temos uns callos que nos fai sempre un veciño do Río Sor, ao que lle estamos moi agradecidos pola súa colaboración. A verdade é que son moitos os que nos axudan para que esta festa saia adiante”, afirma Fran Balseiro. La entidad vecinal cuenta con alrededor de un centenar de socios y ocho personas en la directiva.



La música –actuarán Pan.Sen. Fron. (Pandereteiras Sen Fronteira), The Westering Sun, Diego de Braelle & banda y el Dj local Quique Otero– resonará hasta bien entrada la madrugada en el particular estadio olímpico de Couzadoiro. “Montamos unha festa alí pola noite que dá gusto. Pasámolo moi ben”, remarca Balseiro.

Premios

Lejos de las medallas de oro, plata y bronce, los ganadores de las Olimpiadas Rurais de Couzadoiro reciben unos trofeos personalizados y originales. “Temos distintos premios para as diferentes probas. Encargámolos á asociación Avelaíña e estamos encantados con ela. Sempre nos fan uns trofeos fermosos e personalizados. A xente queda moi contenta con eles e, como os temos expostos durante a xornada, moitos fanlles fotos porque a verdade é que son moi bonitos”, comenta Balseiro.

Trofeos de la edición de 2022 I Cedida



Además, la AVV cuenta con la ayuda de Manuel José, que elabora los galardones de la prueba de corte con tronzador. “O símbolo da nosa asociación é un apedoiro, unha das pezas que xunta as forzas das vacas para tirar do carro”, explica el presidente de la entidad. “Témolo de símbolo porque representa a unión das dúas parroquias de Couzadoiro, empuxando xuntas na mesma dirección. El, como é un amante do tradicional e ademais, moi mañoso, fíxonos uns apedoiros en miniatura, postos nunha base de bidueiro. Este veciño é tamén o precursor desta disciplina, posto que as dúas serras que empregamos na proba son del. Trátase dun home moi especial”, indica Balseiro.