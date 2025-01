El BNG de Ortigueira elige a Fani Pérez como responsable local

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Ortigueira ha dado “un paso importante” con el proceso de constitución oficial de su asamblea local.



Durante la misma, Fani Pérez resultó elegida como responsable local, asumiendo Manuel Riveira, por su parte, el cargo como encargado de Juventud. Mientras, Marco Schaal continuará como portavoz municipal.

Apoyo comarcal

El acto celebrado en los últimos días contó con el respaldo de cargos comarcales como el del diputado Mon Fernández, quien aseguró que “a constitución desta asamblea local non é só un paso organizativo, senón un paso de transformación. O BNG está a ser unha alternativa real para Ortigueira e para Galiza. Estamos a traballar cun proxecto sólido, con xente comprometida, e imos seguir avanzando porque a nosa forza está na acción política de base”, aseveró.



Por su parte, la responsable comarcal de la formación, Pilar Lozano, apuntó que “este equipo ten claro o que quere: traballar para cambiar as cousas desde o corazón do pobo. O BNG non é só un partido, é un movemento que está a crecer e que non se detén. E desde a comarca estamos aquí para apoiar cada paso deste proceso”, remarcó.