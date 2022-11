Yolanda puede, Podemos no

Puede que IU, el PCE o Más País no aporten mucho, pero aportan y no interfieren, mientras que Podemos es ahora una rémora para las perspectivas de la izquierda no socialdemócrata en las próximas elecciones. Ha perdido la mitad de una militancia a la que nunca quiso darle competencias, y sus dirigentes saben que se estrellarían en unas elecciones si concurren en solitario. Es verdad que los ataques sufridos a manos de las cloacas del estado, de ciertos jueces y de los regimientos mediáticos, han batido todos los registros conocidos de indignidad, pero esto no invalida su agotamiento como proyecto. La otra cara de la moneda es Yolanda Díaz, que tiene que hilar fino, porque es verdad que no se puede prescindir de los partidos y debe darles cabida en Sumar, pero sin dejar que colonicen esta novedosa plataforma política que puede recoger más de 3.5 millones de votos y alrededor de 40 escaños.