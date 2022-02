Yolanda contra los comisarios

Podemos, Izquierda Unida y PCE quieren que Yolanda Díaz sea su candidata en las próximas elecciones generales, pero otra cuestión muy distinta es si aceptan que realmente lidere, porque obligaría a concederle suficientes garantías para no quedar secuestrada por la tradicional asamblea de comisarios políticos. Seguro que Alberto Garzón (coordinador de IU) y José Luis Centellas (secretario general del PCE) están dispuestos a esta cesión, pero veo mucha resistencia en las dirigentes de Podemos. Si Yolanda Díaz quiere tener éxito, tiene que diluir unas siglas desgastadas y reajustar los equilibrios internos. No es casualidad que insista tanto en superar el modelo de coalición de partidos y en iniciar un proceso previo de escucha con unos agentes sociales que, y esto lo digo yo, no sólo esperan oír algo nuevo de una candidata, sino que ademas querrán comprobar si tiene vara de mando.