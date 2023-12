Vladimir & Donald

La ofensiva ucraniana no sólo ha sido un absoluto fracaso y un baño de humildad para la OTAN, sino que los dos ejércitos de maniobra disponibles en la reserva estratégica rusa, liquidarán a partir de enero a un ejército ucraniano que ha perdido su capacidad operativa, para condicionar la campaña presidencial estadounidense a favor de Donal Trump. Como en la película Matrix, algunos decidirán tomar la píldora roja para conocer algunas verdades sobre esta guerra, mientras que la mayoría seguirá tragando la azul para decir de Ucrania que entre todos la mataron y ella sola se murió, y que ha sido una lástima no dar su merecido a los rusos. Las tumbas de unos soldados que lo han dado todo por nada recibirán flores, y sus familiares podrán preguntar a Zelensky y a su antecesor Poroshenko, por qué no ratificaron los acuerdos de Minsk firmados con Rusia en 2014, que habrían evitado la guerra.