La tránsfuga Yolanda

Lo dije muchas veces y lo repito, ser de izquierdas es un chollo. Si eres millonario, pero de izquierdas es una virtud solidaria, ahí tenemos a Soros, pero si te lo curraste desde niño empezando de repartidor y alcanzas el éxito, creas miles de empleos, pagas impuestos y haces donaciones a la sanidad pública, entonces eres un capitalista despiadado.



Si eres de izquierdas y bajo tú gobierno se dilapidan millones de euros no entras en la cárcel ni con condena firme, ahí está Griñan, pero si no eres de izquierdas hay que meterte en la cárcel incluso preventivamente, ahí está Zaplana. Sé que alguno pensará, Griñán tiene un cáncer, pues sepan que Zaplana también. La izquierda tiene una capacidad increíble, y envidiable, para auto perdonarse, para ellos, todo lo de la derecha es imperdonable. Coincidirán conmigo en que si fuera la derecha la que saca una ley del “solo sí es sí” que libera a violadores y depredadores sexuales, arde la calle, los lapidan en la plaza pública, pero como fue el gobierno de izquierdas pues nada, a debatir mientras los violadores siguen rebajando sus penas ante la indignación de sus víctimas y de la ciudadanía en general.



La última hazaña de la izquierda, política y mediática, es dejar pasar a Yolanda Díaz como una heroína que va a revolucionar la izquierda más asilvestrada, la tildan de “fashionaria” y con su carnet del Partido Comunista en el bolsillo aparece como la gran esperanza blanca de la extrema izquierda.



Eso sí, deja tirado a Podemos que la hizo diputada y ministra, además de vicepresidenta del gobierno y se aferra a su acta de diputada paracaidista por Pontevedra donde no residió en su vida. Ahora apoya candidaturas municipales contra Podemos y pretende la desaparición del engendro de Pablo Iglesias, que tiene que estar encantado con su sucesora, elegida a dedo por él. Si ustedes buscan en Google “política española traidora”, no se sorprenderán del primer nombre que les aparece en pantalla.



Yolanda es una tránsfuga de libro, pero en ningún medio de izquierdas la nombraran así, hay que mimarla y cuidarla porque es el último disfraz del comunismo español y muchas bocas del partido dependen del éxito de la ferrolana para mantener sueldos y privilegios, además de tratar de ser la muleta de Sánchez, su auténtico mentor en este invento de Sumar, para perpetuarse en Moncloa. Recuerden los diputados navarros que abandonaron su partido para ser coherentes y no apoyar a Sánchez en una ley, a esos se les trató de tránsfugas desde el minuto uno y ellos no traicionaron ni a su electorado ni su programa electoral, pero no son de izquierdas y, por lo tanto ¡condenados!



Que se ande con cuidado el propio Sánchez, su estrategia puede ser letal para el PSOE y para él, aunque cuenta con una ventaja, Yolanda ya traicionó al PSOE en Ferrol cuando era concejala y, además, sus éxitos electorales no existen, ya fue candidata a la presidencia de la Xunta de Galicia, obteniendo “cero” escaños y créanme, no fue por no ser profeta en su tierra, es que en Galicia la conocen y por eso no la votan. Va camino de otro récord, diputada por Coruña, por Pontevedra y ahora lo intentará por Madrid, en el libro Guinness ya la esperan.