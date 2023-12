¡Ya somos los cuartos!

La mentirosa ministra de Hacienda, Excelentísima señora, doña María Jesús Montero, ha logrado colocarnos en el cuarto puesto de todos los países de la Unión Europea, en presión fiscal; pero, dadas sus habilidades, no hay que descartar que les mojemos la oreja a los tres países que van delante de nosotros, y nos coloquemos los primeros.



Y, si la mentirosa ministra de Economía, Excelentísima señora doña Nadia Calviño Saltamaría, ha logrado colocarnos en el primer puesto de menores con riesgo de pobreza de la toda la UE, y la van a nombrar presidenta del Banco Europeo de Inversiones, a nuestra ministra de Hacienda no me extrañaría nada que le dieran la presidencia del Banco Mundial. Es más, creo que tiene un currículo de mayor recorrido, teniendo en cuenta que fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, aquella progresista Junta que protagonizó la malversación más alta de toda la historia de la corrupción española: casi 680 millones de euros, de los cuales apenas se han recuperado una veintena. Por cierto, cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, protestaba por la tacañería de los gobiernos del PP, en Moncloa, pero ahora, cuando tiene a pan y agua a las autonomías, a los gobernantes actuales de la Junta, que no son progresistas, sino más cuidadosos con el dinero y con la deuda, les denomina “pedigüeños”. La mentirosa ministra pertenece al selecto Club de la Obviedad y, de vez en cuando, suelta eso de que van a pagar más los más ricos, que es algo que sucede, en todos los países democráticos occidentales, desde antes de que naciera la mentirosa ministra, un día de febrero de 1966. Hace no mucho, todavía enfatizó con el impuestazo que les va a poner a los más ricos. Y, es cierto, va a recaudar unos 200 millones de euros más, pero se calló que, con la retirada de las ayudas a la electricidad y al gas con que estaba ayudando a los más pobres.



Ya lo dice mi amigo Eloy Arenas: “Si quieres sacar dinero, sácaselo a los pobres... tienen poco... ¡pero son tantos!”. Me imagino que no ha tenido tiempo de ir al teatro, porque bastante tiene con el teatro diario de la política, pero aplica la máxima con rigor. Autónomos, clase media, profesionales de la Medicina con mérito... Como ingresen más de 5.000 euros mensuales, ya son considerados ricos peligrosos. Y llegaremos a ser los primeros, en presión fiscal, aunque ahora sólo seamos los cuartos.