Sigue la guerra

Desde hace más de 19 meses la guerra de Ucrania, sigue levantando ampollas a causa de la invasión de Rusia de dicho territorio, con ansias de anexionar el mismo a la Federación Rusa, según los principios postulados por el presidente ruso Vladimir Putin, bajo la consiga de una Operación especial sobre Ucrania, el cual se las prometía felices, cuando envía el 22 de febrero del pasado año 2022, una fuerza de combate de más de 200.000 efectivos, con su armamento, columnas blindadas, artillería, aviación, marina y todo el complemento de aprovisionamiento para esa campaña. No contaba con la respuesta de los valientes ucranianos, que le harían morder el polvo, pasado un tiempo.



Al momento de la invasión, la ofensiva rusa, parecía un rodillo imparable, los ucranianos fueron cogidos por sorpresa y se mantuvieron a la defensiva, no podían hacer otra cosa, pero la situación cambió de forma radical con el envío de material occidental al ejército ucraniano y este demostró desde el primer momento que Rusia, se había equivocado de presa, las nuevas generaciones nacidas en libertad, no estaban dispuestas a perder su independencia y se pusieron a trabajar, para echar a los rusos de su territorio y ahora lo están logrando a pasos agigantados, la ofensiva no va todo lo veloz que desean, pero están ganando terreno día por día y los rusos, son los que están ahora a la defensiva y con el miedo en el cuerpo.



El día 21 de septiembre, las pérdidas militares rusas en Ucrania, son alarmantes con 274.470 bajas de personal, a este paso y a un promedio por día casi 500 militares caídos, a la vuelta del principio de año, los rusos habrán perdido más de 320.000 efectivos militares.



En cuanto al material perdido, hay todo un arsenal ruso, poco le puede quedar a Rusia en la reserva, tanto de hombres como de armas, salvo algunos aviones y helicópteros, que no se atreven a volar sobre el territorio ucraniano, por temor a ser derribados. Así las cosas, los rusos desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero de 2022 al 21 de septiembre del 2023, llevan perdidos, 4.638 tanques, 8.883 blindados, 6.137 sistemas de artillería 781 lanza cohetes múltiples, 528 unidades de defensa aérea, 315 aviones, 316 helicópteros, 4.850 drones, 1.479 misiles de crucero, 20 buques y lanchas, 1 submarino, 8.670 vehículos y cisternas y 911 unidades de equipo especial. Según indica Ukrinform.



Estas pérdidas tan descomunales, son difíciles de reponer y los rusos se hallan en desventaja en sus operaciones, la guerra se acabará de dos formas, o bien la gana Ucrania en el tiempo y las pérdidas rusas de multiplican, ó los dirigentes rusos apartan a Putin del poder y se retiran de Ucrania, incluida la Península de Crimen, sino las pérdidas en efectivos serán cuantiosas y las de material escandalosas. No hay elección posible, el camino no tiene continuidad y el tiempo apremia.