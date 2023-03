A semana das Pepitas

Esta cidade irrepetible, nacida ao carón do mar, que tan pronto fai grandes buques militares, como barquiños de papel para ser Patrimonio Mundial ante a Unesco. Esta cidade única que é Ferrol, ten tamén a súa banda sonora. Estes días que terán a súa cume na noite das Pepitas, é unha especie de semana grande, que reflicte un dos eventos que une a toda a cidadanía por riba de calquera diferenza social. A música feita polas rondallas é un nexo que suma ao conxunto da cidade nunha festa popular e participativa.



Así mesmo, este ano a cidade ten unha nova singradura que levar a bon porto. A consecución para que as Pepitas, e as rondallas, teñan recoñecidas a súa festa como de interese turístico nacional por parte do ministerio de Turismo. Este obxectivo é xa un compromiso do actual goberno municipal, onde da man da concelleira Eva Martínez teñen encamiñado o expediente correspondente.



Teño escrito que somos o que soñamos, pero tamén o camiño que percorremos. Así que xentes de Ferrol, “autóctonos” e “vindeiros”, xentes con todos os acentos, súmense.



Esta é unha festa que une, onde a cidade canta xunta á muller, buscando un “pretexto”- se por un casual este fose necesaria- para celebrar a vida.