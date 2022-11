Sánchez acelera, los ‘barones’ se inquietan

Mientras la opinión pública, y parte de la publicada, vive fascinada con los líos internos en el Gobierno entre PSOE y Podemos y con las muestras que da Pedro Sánchez de su deseo de ocupar parcelas del Estado, los ‘barones’, que son los que tienen que ganar las elecciones dentro de exactamente seis meses, andan crecientemente inquietos.



Los partidos bullen, preocupados: la ‘aceleración’ en no pocos aspectos sociales -la educación, el ‘sí es sí’, la ley trans, la ley de la familia, los nuevos cálculos en las pensiones- no gusta demasiado en el conglomerado gubernamental, y tiene desconcertada a la propia oposición. La política española está convulsionada, y lo estará crecientemente durante todo el año 2023. Entre otras cosas, porque la mismísima clase política está propiciando el desquicie.



A Pedro Sánchez ya no le inquietan las polémicas. Vive instalado en ellas, como se demuestra en la despreocupada designación por el Gobierno de dos magistrados para el Constitucional que estuvieron muy ligados a este Ejecutivo. Naturalmente, ello tensa más aún las ya desastrosas relaciones con el Poder Judicial e indigna a la oposición, pero eso ya no importa. Como me da la impresión de que tampoco le importan a Sánchez las tensiones en el Ejecutivo, donde ya algunos ministros ni se hablan.



El caso es abrir el mayor número de carpetas de manera simultánea, y la tensión consiguiente es como una especie de combustible para que el tren siga avanzando. ¿Se romperá el Gobierno, hará Sánchez una crisis ministerial, como le piden algunos? Probablemente no: el conflicto, ya digo, es parte del sistema. Y a la hora del conflicto, Irene Montero y Ione Belarra, por ejemplo, son aliadas valiosas.



Y ello, claro, inquieta a los ‘barones’. A los socialistas y a los ‘populares’. Y a los demás. En el laboratorio madrileño, el doctor Frankenstein pisa el acelerador y la periferia, donde la crispación es menor, mira preocupada los experimentos, o como quieran llamarse. En Valencia se deshoja la margarita sobre si adelantar o no las elecciones autonómicas. En Cataluña todo son ‘operaciones subterráneas’ para ocupar una Generalitat hoy francamente débil. En Madrid la inquietud de los socialistas se incrementa: a casi nadie le ha gustado la designación digital de la increíblemente aún ministra Reyes Maroto como candidata al Ayuntamiento...