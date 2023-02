As galegas e os galegos temos á nosa propia Rosalía. Coherente coa nosa tradición o feito diferencial é que nós non falamos, simplemente, de pais fundadores do noso país. Rosalía de Castro é a gran matriarca, o símbolo que únenos a cada galega e a cada galego, de nacemento e de acollida, neste proxecto común e nacional que é Galicia. E como tamén niso somos diferentes, este 23 de febreiro, aquí, para celebrar o nacemento de Rosalía regalamos libros escritos na lingua propia do país e unha flor.



Así que xentes de pro. Xa saben, aproveiten en vaian ás librarías de Ferrol e da nosa comarca. Vaian a esas florerías que teñen preto. Pidan para regalar ese libro e esa flor. O feito merece a pena. Dicía Castelao que somos e seremos galegos grazas ao noso idioma, identidade única que ademais nos conecta alén do Miño e con medio mundo en cada continente.



Descubran á verdadeira Rosalía. Non esa que nos ensinaban de pequenos nos colexios chea de tópicos e prexuízos. Ela ten unha personalidade forte que racha coa sociedade do seu tempo. Primeira dos grandes autores literarios galegos, primeira dos grandes galeguistas, primeira do feminismo. Somos Rosalía, somos Galicia. Somos nación, modernidade. Somos Europa.