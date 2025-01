ntiendo que las diferencias entre el Racing y el Concello no benefician a nadie. Y creo que ambos tienen parte de culpa. El Racing por no explicar con claridad su proyecto de la Ciudad Deportiva (objetivo, beneficios, usuarios y demás circunstancias) y el Concello por pretender condicionar las actividades y el ámbito de la sociedad racinguista. Y mira por donde, ahora surge la posibilidad de un cambio que yo personalmente propuse en la primera Asamblea de Accionistas de la Asociación Deportiva. En aquella ocasión yo propuse el cambio de nombre, que pasaría a ser Racing Club de Ferrolterra y casi me pegan los demás asistentes al acto. Supongo que en alguna parte habrá un acta en la que se recoja mi “peregrina” propuesta o alguien que recuerde mi intervención, pero en cualquier caso, yo apoyaría cualquier propuesta en ese sentido. Y si alguien dudase de mi Racinguismo puedo demostrar que actualmente no existe nadie más “Verde”. Incluso podría decir, imitando al Rey Francés Luis XIV algo así como “El Racing soy yo”. Exagero, ¿verdad? puede que sí, pero no mucho. Y a pruebas me remito.