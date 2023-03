ue Ferrol es una ciudad de arraigadas tradiciones es mas que innegable. Nuestra Semana Santa, nuestros Fuegos de Amboage, la Fiestas de la Parrocheira, etc., o la más reciente de Las Meninas de Canido, son sobradamente conocidas. Pero tampoco cabe duda que la “Noche de las Pepitas” es la mas popular y musical de todas nuestras fiestas. Es, por ello, merecedora de haber sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia.



No podemos olvidar que esta manifestación musical cumple nada menos que 120 años de existencia, ya que hay constancia de las primeras rondas musicales nocturnas ferrolanas desde 1903. Son múltiples las agrupaciones de rondallas que se han sucedido a lo largo de la historia y, hoy en día, están presentes en nuestro panorama musical seis de ellas. No está de mas recordarlas: son “Sonidos del Alba”, “Añoranzas”, “Bohemios”, “Club de Campo”, “So Elas”—exclusivamente femenina—y la recién nacida “O son do Mar”.



Tengo especial recuerdo de la “Noche de las Pepitas” durante mi infancia y juventud. Debo decir que mi familia, aparte de numerosa, era y es muy coral y en casa se solían cantar aquellas tradicionales composiciones musicales, de indudable calidad artística, y conservo en mi memora la letra y música de muchas de ellas. No puedo resistirme a plasmar aquella que decía:



“Pepita adorada, atiende un momento,

y escucha el lamento de mi corazón.

Hay en mi cantar, tierno suspirar,

Porque yo te vi y te amé.”



Estas canciones eran un homenaje, no solo a todas las Pepitas, sino a la totalidad de las mujeres ferrolanas, que siempre han tenido fama de ser las mas guapas de toda Galicia. Emblema de ello es la copla popular, hoy casi olvidada, dedicada a la ferrolana Filomena Alcántara, que, en los años 30, obtuvo el merecido titulo de “Mis Galicia”:



“Miss Coruña y Miss Vigo,

iban a ver si ganaban,

pero como estaba Filo,

se quedaron con las ganas.”



Por cierto, que Filo Alcántara, era una mujer adelantada a su tiempo, ya que se trataba de una gran aficionada al fútbol y en especial era “forofa” de nuestro “Racing”.



Pero volviendo a lo nuestro, no está demás recordar que, los ferrolanos en la diáspora, como éramos los que vivíamos en Madrid, también celebrábamos la “Noche de las Pepitas madrileña”. En los “Salones Imperio” de la capital española la “Rondalla Virgen de Chamorro”, de la que formaban parte mis dos hermanas, Paz y y Maribel Permuy , ademas de varios marinos y sus mujeres, y sin olvidar a mi compañero de curso en el “Tirso”, Anselmo Castro Romero, actuaba durante una cena benéfica, cuya recaudación se entregaba a la Asociación ferrolana del mismo nombre, que agrupaba a los familiares de niños afectados por el Síndrome de Dawn.



Recuerdo haber visto por allí a algunos políticos locales, a altos cargos gubernamentales, o almirantes y general ferrolanos. No podía ser de otra manera.



No está de mas recordar a nuestros representantes políticos ferrolanos que esta manifestación festiva, cultural y turística debe estar presente, de manera oficial y con plena visibilidad, en “Fitur”. A esta queja, por su ausencia, tambien se ha unido “Exponav”, con motivo de sus 15 años de existencia. No podemos olvidarnos de nuestros activos mas importantes de la ciudad, a efectos de promoción turística.



Entretanto, deseamos que ferrolanos y foráneos disfruten de nuestra noche mágica y musical. Pepitas, os adoramos...