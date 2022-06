Pedro Sánchez y Penélope

Las preguntas formuladas a Pedro Sánchez en el Foro de Davos, son las destinadas a un crack ¿Cual es la receta del éxito de España? ¿Cómo han podido subir las pensiones y el salario mínimo, y al mismo tiempo hacer que la economía crezca y el paro baje? Y Pedro Sánchez saca su mejor sonrisa, responde en su excelente inglés, y regresa cargado de multimillonarias inversiones a un país que, de hacer caso a sus medios informativos, está en bancarrota, al borde de la hambruna y con su soberanía política secuestrada por el terrorismo y el independentismo. Es como si Marca y As pidieran la no renovación de Benzema por ser un tuercebotas. Puede ser que el gobierno no sepa vender sus éxitos, o que la mayoría de los medios informativos no se los quieran comprar porque son muy de derechas, pero tampoco ayudan las malas imitadoras de Penélope, dedicadas a destejer de noche lo que otros tejen de día.