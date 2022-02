El partido antisistema

Lo penúltimo de ese partido es su afán a los viajes de aventuras. Esta vez a Bruselas para poner a parir al gobierno español y, de rebote, llamarnos a los demás gilipuertas. Y es que, atentos al dato que diría José María García, el gobierno actual está formado por partido que votaron los españoles que, conociendo el terreno, le dijeron al Partido Popular que con ellos ni a Rolex.



De nuevo el PP mostró su verdadera cara y repitió su viejo argumento: cuanto peor para España mejor para nosotros. Y si esto no está tan mal ¡lo inventamos!



En Bruselas deben flipar en estero: unos señores que forman parte de un parlamento montan la bulla. Están tan hartos con el PP que, según cuentan las crónicas, a esos alcaldes protestones les recibió un ujier pues por allí también están a los pelos de las ocurrencias populares.



Ya no saben qué hacer: primero fue aquello de “todo es mentira salvo algunas cosas” de Rajoy cuando estalló la Gürtel que aún colea por los juzgados y ahora en compañía de sus fieles se dedican a socavar en el extranjero todo lo que se hace aquí.



Pero esto tampoco es nuevo de ahí que uno de los principales partidos se comporte como un grupo antisistema. Lo más reciente es su viaje a Bruselas –cien alcaldes, cien– para denunciar el reparto de los fondos europeos de una manera irregular.



Ya sabemos que nadie le hizo caso y que no fue recibido por los responsables del citado plan. Se oponen a subir el salario mínimo, mejorar las pensiones, apoyar a los ciudadanos más vulnerables y, pese a estas referencias, se atreven a llenar de banderas sus mítines cuando lo normal sería hacerlo de ideas. Ya nos dirán los ciudadanos, este domingo en las urnas repartidas por Castilla y León, que deciden. También parece un buen ejercicio para conocer el papel de los nuevos grupos políticos de la llamada “España vaciada” que, por cierto, ya sufrieron la crítica del PP que los comparó con los “independentistas”. Curioso, no?



Y del resultado dependerán muchas cosas: desde el futuro de Casado y su equipo hasta el eco que estas elecciones tendrán en todo el Estado. Habrá que seguirlo pues puede marcar una nueva tendencia. Vamos que será muy interesante como experiencia hasta hoy desconocida.