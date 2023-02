Yo navegué con Kike

Es para mí un honor el poder escribir unos humildes, pero a la vez muy cariñosos pensamientos de mi Amigo Kike Gómez. El Gran Capitán.



Te has ido, te tocaba. Alguien dijo, creo que Aristóteles, “Nadie es dueño de su vida”. El día 4 de febrero recibo una llamada de un amigo en común diciéndome que habías fallecido, fue un mazazo al escucharle de que mi Gran Amigo de Corazón ya no estaba, de repente me di cuenta de mi gran equivocación, Kike siempre estará conmigo.



Me vino a la mente de que el día cuatro me habías pasado dos whatsapps, en uno me felicitabas por mi santo del día anterior, y en el otro a las 12:25 h, me explicabas de una forma radiante y eufórica de que te habían hecho una despedida recibiéndote con una camiseta con tu imagen donde Piojosos Rating Club reflejaban el aprecio, respeto y cariño que tenían hacia tu persona añadiendo la frase “ Yo navegue con Kike “, además me contabas que te regalaban un reloj de PM, en principio pensé de Policía Municipal, después riéndome dije ya de... Notaba en tu escrito que te sentías feliz lleno de júbilo, en ese momento me vinieron a mi mente un montón de gratos momentos vividos contigo, mi amigo de corazón. Noté en tus comentarios que estabas viviendo una situación que deseabas, tus amigos te valoraban y querían, que bonito, que orgullo, que importante eres Kike.



Pasado unos minutos me acordé de un mensaje que había recibido de ti meses atrás, exactamente el domingo 3 de octubre del 2022, era de Voltaire, filósofo francés. Decía lo siguiente: “Solo entre gente de bien puede existir la amistad ya que la gente perversa sólo tiene cómplices; la gente interesada tiene socios; la gente política, tiene partidarios; la gente de la realeza tiene cortesanos; únicamente la gente buena, tiene amigos”.



Muchas veces hemos comentado los errores que cometemos a lo largo de nuestra vida, llegando a la conclusión de que moveríamos la máquina del tiempo hacia atrás para poder hacer, realizar, nuestros actos y comportamientos de forma distinta, decíamos, es verdad… Pero a la vez hablábamos de que habíamos nacido para equivocarnos, arrepentirnos, pero tratando de no hacer daño a los demás, conclusión también sabíamos que era inevitable. Nadie es perfecto.



Amigo Kike: no quiero hablar de aquello que deberíamos haber realizado y no hicimos, hoy quiero expresar mis emociones plasmando a todo el mundo que he tenido la oportunidad de haber conocido a una de las mejores personas que han pasado por mi vida, temperamental, tozudo, valiente, humilde con una sonrisa verdadera y contagiosa pero por encima de todo Kike era humano, cariñoso, entrañable quería mucho a todos, primero a su hija e hijo, a la madre de ellos, su familia entera y a todos sus amigos/as que lo rodeaban.



Kike Gómez, los que te hemos conocido seguro que coincidimos en lo mismo, eres y serás esa gran persona que todos envidian conocer, ese amigo de corazón.



Has ido poniendo semillitas en tu vida terrestre que seguro que donde estas ya están floreciendo, los que quedamos aquí, y algún día nos iremos te recordaremos siempre.



Sé que allí donde vayas los vas a revolucionar a todos, y sabrán quien es Kike Gómez. El Gran Capitán.

Te queremos mucho. Muchas Gracias por haberte conocido.